Innsbruck: Termine für neuen Benko-Prozess fixiert

Wieder großer Medienansturm erwartet

Für die Hauptverhandlung werde – so wie beim ersten Prozess am 14. und 15. Oktober – mit erheblichem Interesse gerechnet. Medien – auch internationale – werden wieder vom Prozess berichten. Für interessierte Privatpersonen werde es – wenn überhaupt – wieder nur ein paar wenige Restplätze im Schwurgerichtssaal geben.