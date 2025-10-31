Rätsel um mysteriösen „Louvre-Detektiv“ gelöst

Inzwischen betreibt Pedro ein öffentliches Instagram-Profil, auf dem er Bilder seiner klassischen Outfits teilt. In seiner Profilbeschreibung nennt er sich selbstironisch „der geheimnisvolle Louvre-Detektiv“. Was er mit seinem plötzlichen Ruhm anfangen will, weiß er noch nicht. Seine Mutter findet die Geschichte jedenfalls bemerkenswert: „Es gibt so viele Dinge im Netz, die viral gehen und überhaupt nicht schön sind. Dieses hier ist anders – es ist einfach charmant.“