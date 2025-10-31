Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nonnen von Goldenstein

Sozialhilfe-Missbrauch: Jetzt wird Justiz aktiv

Österreich
31.10.2025 15:41
Die Causa „Nonnen von Goldenstein“ nimmt nun eine strafrechtliche Wendung.
Die Causa „Nonnen von Goldenstein“ nimmt nun eine strafrechtliche Wendung.(Bild: Tröster Andreas)

In Salzburg hat die Staatsanwaltschaft nach einem „Krone“-Bericht wegen möglichem Betrug und Diebstahl im Zusammenhang mit Sozialleistungen für zwei hochbetagte Nonnen Ermittlungen aufgenommen. Die Ordensleitung bestreitet einen Missbrauch, das Land fordert Zehntausende Euro zurück.

0 Kommentare

Die Auseinandersetzung um die Rückkehr dreier hochbetagter Nonnen in das leer stehende Kloster Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg ist um eine Facette reicher – und jetzt ein Fall für die Justiz.

Die Staatsanwaltschaft wird aktiv, weil die Ordensleitung offenbar für die Unterbringung für zwei von drei Nonnen im Pflegeheim Sozialleistungen beantragt hat, obwohl diese vermutlich kein Anrecht darauf hatten. Es geht um 64.000 Euro, die das Land Salzburg jetzt zurückfordert.

Die Sozialabteilung des Landes habe nämlich eine missbräuchliche Verwendung von Sozialleistungen geortet, da für die Altersversorgung der Nonnen mehr als genug Geld da gewesen sei, wie die „Krone“ bereits ausführlich berichtete. Die mit einer Generalvollmacht ausgestattete Ordensleitung habe den Antrag mit den bürgerlichen Namen der Schwestern gestellt, um die Restkosten für das Pflegeheim abzudecken.

Ordensleitung verteidigt Anträge
Dem Vorwurf entgegnet die Ordensleitung damit, dass die Anträge gesetzlich korrekt gestellt und von der zuständigen Bezirksbehörde genehmigt worden sind. Somit sei der Orden der Ansicht, dass kein Missbrauch begangen wurde und erklärte zusätzlich, dass durch alte Regeln der sogenannte Pflegeregress abgeschafft wurde. Deshalb dürften vorhandene Finanzen der Nonnen nicht mehr für die Pflege herangezogen werden. „Ein ,Missbrauch‘, wie von Medien in den Raum gestellt wird, fand und findet in keiner Weise statt“, erklärte ein Sprecher des Ordens. 

Was bisher geschah

  • Nach Spitalsaufenthalten von zwei der Nonnen Ende 2023 sind alle drei in eine von Ordensfrauen geführte Seniorenresidenz im benachbarten Oberalm übersiedelt worden. Gegen ihren Willen, wie die Frauen sagen.
  • Anfang September sind die Nonnen aber unerlaubt in das leer stehende Kloster Goldenstein zurückgekehrt, was für mediale Aufmerksamkeit weit über die Grenzen Österreichs hinaus gesorgt hatte. Mithilfe von ehemaligen Schülerinnen leben sie seither wieder dort und haben wiederholt betont, nicht mehr aus Goldenstein wegzugehen.

Das Land Salzburg gehe jedoch davon aus, dass der Übergabevertrag der Liegenschaft „Schloss Goldenstein“ die Voraussetzungen für die Sozialhilfe ändere. Sollte das Land die Sozialleistungen zurückziehen, würde dem Ordenssprecher nach das bisher erhaltene Geld zurückgezahlt.

Bezirksbehörde „war nicht informiert“
„Wir waren nicht über alles informiert“, erklärte Bezirkshauptfrau Karin Gföllner gegenüber den „Salzburger Nachrichten“. Der Sozialabteilung sei der Übergabevertrag für das Kloster nicht vorgelegt worden, der auch die finanzielle Situation thematisiere. „Als wir informiert wurden, haben wir die Zahlungen sofort eingestellt.“

Lesen Sie auch:
Die letzten drei Augustiner Chorfrauen Rita, Regina und Bernadette lassen sich nicht das Wort ...
Krone Plus Logo
Rebellische Nonnen
Verdacht gegen Orden auf Missbrauch von Sozialgeld
30.10.2025
Revolte im Kloster
Nonnen von Goldenstein zeigen ihren Propst an
10.10.2025
Heim statt Kloster
„Leben im Kloster war für Nonnen nicht vertretbar“
19.08.2025

Die Staatsanwaltschaft hat deshalb Ermittlungen gegen unbekannte Täter wegen schweren Betrugs im Zusammenhang mit den Sozialhilfeanträgen eingeleitet. Obendrauf wird noch untersucht, ob möglicherweise Geld, das eine der Nonnen geerbt haben soll, aus dem Kloster gestohlen wurde.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgElsbethen
Staatsanwaltschaft
DiebstahlSozialhilfe
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Auch Kinder gefährdet
49 Menschen werden in Österreich pro Jahr getötet
Pädagogin freigestellt
Jetzt auch Ermittlungen gegen Kinderdorf in NÖ
50 Meter tief
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
Einsatz in Kufstein
Brand bei Recyclinghof ließ Alarmglocken schrillen
Nonnen von Goldenstein
Sozialhilfe-Missbrauch: Jetzt wird Justiz aktiv
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine