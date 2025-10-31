Vorteilswelt
„Freuen uns riesig“

Moderatorin Gülcan Kamps wird zum zweiten Mal Mama

Society International
31.10.2025 14:55
Gülcan Kamps wird zum zweiten Mal Mama und freut sich schon sehr auf ihren Nachwuchs.
Gülcan Kamps wird zum zweiten Mal Mama und freut sich schon sehr auf ihren Nachwuchs.(Bild: Nicole Kubelka / Action Press / picturedesk.com)

Süße Baby-News bei Gülcan Kamps: Wie die Moderatorin auf Instagram verkündete, erwarten sie und ihr Ehemann Sebastian erneut Nachwuchs.

Die Familie von Gülcan und Sebastian Kamps wächst weiter: Nach der Geburt ihres ersten Kindes im Dezember vor drei Jahren, freuen sich die Moderatorin und ihr Ehemann nun auf weiteren Nachwuchs.

„BABYKAMPS2 is coming“
Das gab die 43-Jährige am Freitag auf Instagram bekannt. „Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 is coming“, schrieb Kamps dort. Und veröffentlichte dazu einen kurzen Foto-Zusammenschnitt, der mit dem Supremes-Hit „Baby Love“ unterlegt war.

Sehen Sie hier Gülcan Kamps Schwangerschafts-Verkündung:

Und um der Vorfreude auf Baby Nummer zwei noch mehr Ausdruck zu verleihen, fügte Gülcan Kamps auch noch Hashtags wie „schwanger“, „gesegnet“ sowie „schon jetzt verliebt“ hinzu.

Langer Weg zum Wunschkind
In den Kommentaren freuten sich die Fans mit der werdenden Mama und schrieben unter anderem: „Herzlichen Glückwunsch, Sonnenschein – das freut mich sehr für Dein stolzes Mamaherzlein. Nur das Beste und eine reibungslose Schwangerschaft.“

Bevor sich Gülcan Kamps über ihre erste Schwangerschaft freuen durfte, haben sie und Ehemann Sebastian fünf Jahre lang versucht, ein Baby zu bekommen. Ein harter Kampf, über den die Moderatorin 2022 auch in der Sat.1-Sendung „Unser Mallorca“ als „die größte Herausforderung“ ihres Lebens gesprochen hatte. 

Lesen Sie auch:
„Fühle mich belästigt“
Gülcan Kamps wehrt sich gegen obszöne Nachrichten
06.04.2023

Wie sie selbst im April 2023 bekannt gab, wünschten sie und ihr Ehemann sich auch ein Geschwisterchen für ihren Nachwuchs. Dass es beim zweiten Anlauf nun endlich geklappt hat, dürfte Kamps also besonders freuen. 

