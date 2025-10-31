Moderatorin Gülcan Kamps wird zum zweiten Mal Mama

Bevor sich Gülcan Kamps über ihre erste Schwangerschaft freuen durfte, haben sie und Ehemann Sebastian fünf Jahre lang versucht, ein Baby zu bekommen. Ein harter Kampf, über den die Moderatorin 2022 auch in der Sat.1-Sendung „Unser Mallorca“ als „die größte Herausforderung“ ihres Lebens gesprochen hatte.