Musste notlanden

Flugzeug sackt 5000 Meter ab – mehrere Verletzte

Ausland
31.10.2025 15:54
Ein ungewöhnlicher Vorfall eines JetBlue-Airbus – plötzlich kam es zu einem Höhenabfall.
Ein ungewöhnlicher Vorfall eines JetBlue-Airbus – plötzlich kam es zu einem Höhenabfall.(Bild: Ryan - stock.adobe.com)

Ein Routineflug von Mexiko nach New Jersey endete für Dutzende Passagiere in einem Schockmoment: Eine Maschine der US-Fluglinie JetBlue verlor plötzlich Tausende Meter an Höhe – mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Die Piloten mussten den Airbus A320 schließlich in Florida notlanden.

0 Kommentare

Nach Angaben der Fluggesellschaft war die Maschine am Donnerstag von Cancún nach Newark unterwegs, als es während des Fluges zu einem „plötzlichen Höhenabfall“ kam. Innerhalb von rund sechs Minuten soll das Flugzeug etwa 5000 Meter an Höhe verloren haben.

Platzwunden und mögliche Kopfverletzung
Die Besatzung entschied sich daraufhin zur außerplanmäßigen Landung am Flughafen von Tampa. Laut JetBlue wurden 15 bis 20 Personen mit leichten, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr von Tampa Bay bestätigte den Einsatz. Über Funkmeldungen, die vom Portal „LiveATC“ aufgezeichnet wurden, wurde unter anderem von Platzwunden und einer möglichen Kopfverletzung gesprochen.

Maschine „aus dem Verkehr gezogen“
Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht den Zwischenfall und spricht von einem möglichen Problem mit der Flugsteuerung. Ob auch die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB Ermittlungen aufnehmen wird, ist noch offen. Laut JetBlue wurde der Airbus „aus dem Verkehr gezogen“, um eine technische Inspektion durchzuführen. Die Airline betonte, die Sicherheit der Passagiere habe „oberste Priorität“.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte laut den Piloten ruhiges Wetter. In der Region war zuvor zwar eine Kaltfront durchgezogen, sie habe jedoch keinen direkten Einfluss auf den Flug gehabt. Die FAA will nun klären, ob ein technischer Defekt oder ein Steuerungsproblem den plötzlichen Höhenverlust ausgelöst hat.

