Flugzeug sackt 5000 Meter ab – mehrere Verletzte

Platzwunden und mögliche Kopfverletzung

Die Besatzung entschied sich daraufhin zur außerplanmäßigen Landung am Flughafen von Tampa. Laut JetBlue wurden 15 bis 20 Personen mit leichten, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr von Tampa Bay bestätigte den Einsatz. Über Funkmeldungen, die vom Portal „LiveATC“ aufgezeichnet wurden, wurde unter anderem von Platzwunden und einer möglichen Kopfverletzung gesprochen.