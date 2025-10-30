Vorteilswelt
Vor Allerheiligen

Rätsel um aufgelöstes Grab in Klagenfurt geklärt

Kärnten
30.10.2025 15:36
Das Familiengrab (li.) verschwand einfach.
Das Familiengrab (li.) verschwand einfach.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Ein plötzlich verschwundenes Grab am Klagenfurter Zentralfriedhof sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung. Kurz vor Allerheiligen ist jetzt klar, wie es zu diesem unfassbaren Fehler kommen konnte.

Erst wenige Tage ist es her, dass die „Krone“ den unfassbaren Fall publik gemacht hat: Ein Ehepaar aus Klagenfurt wollte vor Allerheiligen das Grab der Eltern herrichten – doch es war wie vom Erdboden verschluckt. Dort, wo einst Grabstein und Kerzen standen, sprießt jetzt frisches Gras.

„Es ist einfach unfassbar. Zuerst haben wir geglaubt, wir hätten uns in der Reihe geirrt. Aber nein, wir waren richtig. Nur es war einfach nichts mehr da“, zeigte sich der Ehemann der Eignerin der Ruhestätte auf dem großen Zentralfriedhof der Stadt Klagenfurt in Annabichl gegenüber der „Krone“ fassungslos.

Nun steht fest, wie das passieren konnte: „Die von einer Privatperson beauftragte Steinmetzfirma hat falsche Angaben erhalten und somit tragischerweise den falschen Grabstein sowie die Oberflächengestaltung entfernt“, heißt es von der Stadt Klagenfurt.

Hier ist die Ruhestätte auf einem älteren Bild. Auch das Grab links gibt es nicht mehr.
(Bild: zvg, Krone KREATIV)
Wo jetzt das noch zarte Grün wächst, war bis vor kurzem das Familiengrab.
(Bild: zVg, Krone KREATIV)


Und weiter: „Die Friedhofsverwaltung hat in den letzten Tagen alles darangesetzt, den Fall aufzuklären.“ Demnach sei es zwischen dem Steinmetz und einem privaten Auftraggeber zu einem Missverständnis bei der Auftragsvergabe gekommen. „Die Friedhofsreferentin wird alle betreffenden Parteien zu einem runden Tisch einladen, um das Familiengrab schnellstmöglich wiederherzustellen.“ Die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann war bisher für eine Stellungnahme nicht erreichbar, zeigt sich in einer Aussendung aber „erleichtert“.

Runder Tisch: „Was sollen wir da?“
Alles andere als erleichtert ist das betroffene Ehepaar: „Wir haben von der Stadt keinerlei Hilfe bekommen!“, ärgert sich der Ehemann der Eignerin. Ob er und seine Frau am runden Tisch teilnehmen werden? „Nein, wir werden da bestimmt nicht hingehen! Was sollen wir da? Dass uns Frau Wassermann sagt, sie bedauert alles. Wenn Frau Wassermann etwas will, kann sie ja zu uns kommen“, so das vernichtende Urteil.

Natürlich hofft das Klagenfurter Ehepaar, dass das Grab noch vor Wintereinbruch wiederhergestellt wird: „Wir wollen, dass das unser Steinmetz macht. Wir haben schon einen Kostenvoranschlag, es geht um Tausende Euro.“

„Große Erleichterung für alle Beteiligten“
Bitter klingt in diesem Zusammenhang die Aussendung von Wassermann: „Die Situation konnte geklärt und noch vor Allerheiligen gelöst werden. Es ist für alle Beteiligten eine große Erleichterung, zu wissen, wie es zu dem Vorfall kam“, lässt sie wissen. „Wir haben intern Vorkehrungen getroffen.“ Unter anderem seien ab sofort Fotodokumentationen bei Grabauflösungen verpflichtend. So will die Stadt sicherstellen, dass „sich dieser tragische Vorfall nicht wiederholt und für die Zukunft ausgeschlossen wird“, verspricht Wassermann.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
