Rätsel um aufgelöstes Grab in Klagenfurt geklärt

Runder Tisch: „Was sollen wir da?“

Alles andere als erleichtert ist das betroffene Ehepaar: „Wir haben von der Stadt keinerlei Hilfe bekommen!“, ärgert sich der Ehemann der Eignerin. Ob er und seine Frau am runden Tisch teilnehmen werden? „Nein, wir werden da bestimmt nicht hingehen! Was sollen wir da? Dass uns Frau Wassermann sagt, sie bedauert alles. Wenn Frau Wassermann etwas will, kann sie ja zu uns kommen“, so das vernichtende Urteil.