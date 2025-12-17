In der Linzer Uni ermittelt nun der Staatsschutz

Rassistische Gesänge am Weihnachts-Mensafest an der Linzer Universität haben jetzt weitreichende Auswirkungen. Inzwischen hat sich der Staatsschutz eingeschaltet und ermittelt wegen mutmaßlicher Verhetzung. Der inzwischen zweite Fall in Oberösterreich binnen weniger Wochen.
„Deutschland den Deutschen. Ausländer raus!“, wurde gegrölt, als der DJ „L’amour Toujours“ auflegte. Jetzt sucht die Hochschülerschaft Videos, auf denen zu erkennen ist, wer die rassistischen Parolen anstimmte – und diese werden dem Staatsschutz weitergeleitet, der inzwischen in dieser Causa ermittelt.
Rauswurf aus Uni droht
Die Gesänge hatten rasch wieder aufgehört, nachdem der DJ aufgefordert worden war, das Lied zu stoppen. Werden die „Sänger“ ausgeforscht und sind dies auch Studenten an der Uni, kann sogar die Exmatrikulation, also der Rauswurf aus der Universität, folgen.
„Verhetzung“ in Lokal
Erst kürzlich hatte das Anstimmen ausländerfeindlicher Gesänge zur Melodie des Partyhits in einem Lokal in Gosau die Polizei auf den Plan gerufen. Hier wird wegen Verhetzung ermittelt.
