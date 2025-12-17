Knalleffekt! Miss Austria-Wahl 2026 wird abgesagt

Eigentlich war alles schon längst auf Schiene, doch zum Schluss war es offenbar nicht mehr realisierbar: Die Mission Austria, die alljährlich zur Wahl der schönsten Frau und des schönsten Mannes des Landes ruft, sagt die Kür für 2026 ab. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Bestimmt war das eine der schwierigsten Entscheidungen, die Unternehmerin und Mission-Austria-Chefin Kerstin Rigger treffen musste, als sie schweren Herzens die Wahl zur schönsten Frau und zum schönsten Mann des Landes für 2026 absagen musste. Wie die „Krone“ erfuhr, ist das jetzt beschlossene Sache.
Muss Ansprüchen gerecht werden
Trotz Vorbereitungen mit Sponsoren, Partnern und potenziellen Kandidaten, war es zuletzt eine wirtschaftliche Entscheidung, im Sinne der Qualitätswahrung, die Rigger zu dieser Entscheidung gezwungen hat: „Eine Miss und Mister Austria-Wahl darf kein Kompromiss sein! Eine Durchführung auf dem gewohnt hohen Niveau wäre nicht möglich gewesen.“
Und weiter: „Eine Miss und Mister Austria-Wahl muss den Frauen und Männern gerecht werden, die sich dieser Herausforderung stellen. Dafür braucht es Qualität, Respekt und Stabilität – und die lassen sich aktuell wirtschaftlich nicht in dem Maß sicherstellen, wie wir es uns, der Marke und den Kandidatinnen schuldig wären“, so die Missen-Macherin.
Die Vision der Mission (Austria) bleibt: „Wir glauben an diese Marke, an ihre 97-jährige Geschichte und an ihre Zukunft.“ Die Entscheidung soll jedenfalls kein Ende, sondern eben eine bewusste Verschiebung der Beauty-Wahl sein. Rigger ist sich sicher und fest davon überzeugt, dass die Wahl zu einem späteren, wirtschaftlich stabileren Zeitpunkt nachgeholt wird, um dann umso stärker zurückzukehren.
