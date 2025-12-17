Erste Group darf sich in Polen einkaufen

Lange verfolgtes strategisches Ziel

Für die Erste Group ist der Einstieg in Polen ein lange verfolgtes strategisches Ziel. „Nach Jahren und Monaten des Redens über den Eintritt in den polnischen Markt setzen wir ihn endlich um“, hatte Bankchef Peter Bosek bei der Ankündigung des Deals gesagt. Die Santander Bank Polska ist nach zwei Staatsbanken die drittgrößte Bank des Landes mit einem Marktanteil von über acht Prozent. Die Kundenzahl der Erste Group wächst durch die Übernahme um rund 36 Prozent auf etwa 23 Millionen.