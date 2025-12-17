Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„SpongeBob Schwammkopf“: Ein lustiges Abenteuer

Unterhaltung
17.12.2025 20:00
„SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi!“: ab sofort im Kino.
„SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi!“: ab sofort im Kino.(Bild: Paramount Pictures)

SpongeBob will Mr. Krabs beweisen, dass er ein mutiger Schwamm ist. Also taucht er in die tiefsten Tiefen des Ozeans, um sich dem gefürchteten fliegenden Holländer zu stellen. Nach drei Kinohits folgt nun der nächste Streich. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dem schwammtastischen Abenteuer „SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi!“.

0 Kommentare

SpongeBob wäre gern mutiger. Beim Anblick einer Achterbahn rutscht ihm das Herz in die Hose. Beim nicht ganz legale Versuch, sich ein Haudegen-Zertifikat unter den Nagel zu reißen, landen der knallgelbe Held und sein bester Freund Patrick in der Unterwelt, wo sie auf den Fliegenden Holländer stoßen, einen Geisterfreibeuter der grimmigen Art, der sich ihrer bedienen will, um einen auf ihm seit 500 Jahren liegenden Fluch zu brechen.

Treue Fans des schwammigen Nickelodeon-Superstars werden sich nach dessen zehnjähriger Leinwandabstinenz über eine Reihe von popkulturellen Anspielungen freuen. Zudem kokettiert der Streifen mit dem Retro-Charme bunter Beach-Movies und lotet mit den beiden frechen Anarchos von Bikini Bottom die dringend angestrebten Eigenschaften wie Mut und Tapferkeit auf recht subversive Art aus.

Lesen Sie auch:
„Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“: ab sofort im Kino.
„Krone“-Kino-Kritik
„Bibi Blocksberg“: Charmantes Kindermusical
11.12.2025
Jared Bush packt aus
Interview mit Regisseur: So wild wird Zoomania 2!
26.11.2025
„Krone“-Kino-Kritik
„Wicked: Teil 2“: Eine märchenhafte Odyssee
20.11.2025

Und „Star Wars“-Legende Mark Hamill mischt sich nonchalant in den Realfilm-Teil.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
385.379 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.071 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.891 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf