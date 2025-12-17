„SpongeBob Schwammkopf“: Ein lustiges Abenteuer

SpongeBob will Mr. Krabs beweisen, dass er ein mutiger Schwamm ist. Also taucht er in die tiefsten Tiefen des Ozeans, um sich dem gefürchteten fliegenden Holländer zu stellen. Nach drei Kinohits folgt nun der nächste Streich. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dem schwammtastischen Abenteuer „SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi!“.
SpongeBob wäre gern mutiger. Beim Anblick einer Achterbahn rutscht ihm das Herz in die Hose. Beim nicht ganz legale Versuch, sich ein Haudegen-Zertifikat unter den Nagel zu reißen, landen der knallgelbe Held und sein bester Freund Patrick in der Unterwelt, wo sie auf den Fliegenden Holländer stoßen, einen Geisterfreibeuter der grimmigen Art, der sich ihrer bedienen will, um einen auf ihm seit 500 Jahren liegenden Fluch zu brechen.
Treue Fans des schwammigen Nickelodeon-Superstars werden sich nach dessen zehnjähriger Leinwandabstinenz über eine Reihe von popkulturellen Anspielungen freuen. Zudem kokettiert der Streifen mit dem Retro-Charme bunter Beach-Movies und lotet mit den beiden frechen Anarchos von Bikini Bottom die dringend angestrebten Eigenschaften wie Mut und Tapferkeit auf recht subversive Art aus.
Und „Star Wars“-Legende Mark Hamill mischt sich nonchalant in den Realfilm-Teil.
