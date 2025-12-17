„SpongeBob Schwammkopf“: Ein lustiges Abenteuer

SpongeBob wäre gern mutiger. Beim Anblick einer Achterbahn rutscht ihm das Herz in die Hose. Beim nicht ganz legale Versuch, sich ein Haudegen-Zertifikat unter den Nagel zu reißen, landen der knallgelbe Held und sein bester Freund Patrick in der Unterwelt, wo sie auf den Fliegenden Holländer stoßen, einen Geisterfreibeuter der grimmigen Art, der sich ihrer bedienen will, um einen auf ihm seit 500 Jahren liegenden Fluch zu brechen.