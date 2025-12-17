Vorteilswelt
Wagner und Mayerin

Dialekt-Pop trifft Weihnachten in Stadtpfarrkirche

Kärnten
17.12.2025 14:00
Wagner möchte ein Erlebnis für die ganze Familie schaffen. Kinder bis sechs haben freien Eintritt.(Bild: Carina Antl)

Ein stimmungsvolles Familienkonzert mit großen Emotionen, ehrlichem Dialekt-Pop und weihnachtlichen Klängen erwartet das Publikum am Freitag in der Stadtpfarrkirche Althofen.

„Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus den schönsten Weihnachtsliedern und unseren eigenen Songs“, verrät Verena Wagner und freut sich schon auf ihr ganz besonderes Weihnachtskonzert. Unterstützung erhält sie von der bekannten Sängerin „Die Mayerin“ aus dem Burgenland. In der Heimatstadt von Wagner feiert das musikalische Duo seine Konzertpremiere.

Konzertkooperation mit echter Freundschaft
Die beiden Künstlerinnen stehen für ehrlichen Dialekt-Pop, der große Emotionen transportiert. Doch nicht nur musikalisch harmonieren die Sängerinnen bestens. „Es hat sich mittlerweile eine echte Freundschaft entwickelt“, betont Wagner. 

Auch das Konzertkonzept ist bewusst familienfreundlich gestaltet. „Wir haben uns extra für einen früheren Start entschieden – wir sind beide Mütter. Konzerte beginnen oft spät, da braucht man häufig einen Babysitter. Wir wollen ein Konzert für die ganze Familie machen“, erklärt Wagner. Deshalb beginnt das Konzert bereits um 17 Uhr. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Die Mayerin reist extra aus dem Burgenland an.
Die Mayerin reist extra aus dem Burgenland an.(Bild: Cate Hoffmann)

Reduziert, instrumental und besinnlich
Musikalisch setzen die beiden Power-Frauen auf Reduktion und Nähe zum Publikum. Begleitet werden sie lediglich von einem Gitarristen und einem Pianisten. „Es wird ein gemeinsames Konzert – reduziert und instrumental“, so Wagner. 

Lesen Sie auch:
Verena Wagners Album „Pionier“ ist ab dem 9. Mai auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich.
Album-Release
Dialekt-Pop mit Tiefgang und modernen Elementen
04.05.2025

Wer sich mit zwei starken Stimmen und gefühlvollem Dialekt-Pop auf die Weihnachtszeit einstimmen möchte, hat dazu am Freitag um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Althofen Gelegenheit. Ein Konzert, das Wärme, Gemeinschaft und vorweihnachtliche Stimmung verspricht.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
