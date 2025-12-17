Dialekt-Pop trifft Weihnachten in Stadtpfarrkirche

Auch das Konzertkonzept ist bewusst familienfreundlich gestaltet. „Wir haben uns extra für einen früheren Start entschieden – wir sind beide Mütter. Konzerte beginnen oft spät, da braucht man häufig einen Babysitter. Wir wollen ein Konzert für die ganze Familie machen“, erklärt Wagner. Deshalb beginnt das Konzert bereits um 17 Uhr. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.