Dialekt-Pop trifft Weihnachten in Stadtpfarrkirche

Ein stimmungsvolles Familienkonzert mit großen Emotionen, ehrlichem Dialekt-Pop und weihnachtlichen Klängen erwartet das Publikum am Freitag in der Stadtpfarrkirche Althofen.
„Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus den schönsten Weihnachtsliedern und unseren eigenen Songs“, verrät Verena Wagner und freut sich schon auf ihr ganz besonderes Weihnachtskonzert. Unterstützung erhält sie von der bekannten Sängerin „Die Mayerin“ aus dem Burgenland. In der Heimatstadt von Wagner feiert das musikalische Duo seine Konzertpremiere.
Konzertkooperation mit echter Freundschaft
Die beiden Künstlerinnen stehen für ehrlichen Dialekt-Pop, der große Emotionen transportiert. Doch nicht nur musikalisch harmonieren die Sängerinnen bestens. „Es hat sich mittlerweile eine echte Freundschaft entwickelt“, betont Wagner.
Auch das Konzertkonzept ist bewusst familienfreundlich gestaltet. „Wir haben uns extra für einen früheren Start entschieden – wir sind beide Mütter. Konzerte beginnen oft spät, da braucht man häufig einen Babysitter. Wir wollen ein Konzert für die ganze Familie machen“, erklärt Wagner. Deshalb beginnt das Konzert bereits um 17 Uhr. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.
Reduziert, instrumental und besinnlich
Musikalisch setzen die beiden Power-Frauen auf Reduktion und Nähe zum Publikum. Begleitet werden sie lediglich von einem Gitarristen und einem Pianisten. „Es wird ein gemeinsames Konzert – reduziert und instrumental“, so Wagner.
Wer sich mit zwei starken Stimmen und gefühlvollem Dialekt-Pop auf die Weihnachtszeit einstimmen möchte, hat dazu am Freitag um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Althofen Gelegenheit. Ein Konzert, das Wärme, Gemeinschaft und vorweihnachtliche Stimmung verspricht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.