Hochsaison! Zu Weihnachten geht hier die Post ab

Was immer am 24. Dezember in Kärnten unter dem Christbaum geöffnet wird – kam es per Post, dann war es zuvor in Wernberg. Das Weihnachtsgeschäft bringt neue Paketrekorde, die Post rechnet im Dezember mit 1,1 Millionen verschickten PackerIn. Und natürlich herrscht in der Logistikzentrale in Wernberg Hochsaison. Die Zahl der versendeten Pakete nimmt von Jahr zu Jahr zu.