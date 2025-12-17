Vorteilswelt
1,1 Millionen Pakete

Hochsaison! Zu Weihnachten geht hier die Post ab

Kärnten
17.12.2025 20:00
Zu Weihnachten arbeiten 95 Personen im Logistikzentrum der Post in Wernberg.
Zu Weihnachten arbeiten 95 Personen im Logistikzentrum der Post in Wernberg.(Bild: Logistikzentrum Wernberg)

Das Logistikzentrum der Post im Kärntner Wernberg stellt auch heuer Rekorde auf. 1,1 Millionen Pakete werden zu Weihnachten zugestellt. Wie viele das pro Tag sind und wann Pakete abgegeben werden müssen, damit sie rechtzeitig ankommen.

Was immer am 24. Dezember in Kärnten unter dem Christbaum geöffnet wird – kam es per Post, dann war es zuvor in Wernberg. Das Weihnachtsgeschäft bringt neue Paketrekorde, die Post rechnet im Dezember mit 1,1 Millionen verschickten PackerIn. Und natürlich herrscht in der Logistikzentrale in Wernberg Hochsaison. Die Zahl der versendeten Pakete nimmt von Jahr zu Jahr zu.

Kärnten

