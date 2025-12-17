Kärnten-Budget 2026: 429 Millionen neue Schulden

SPÖ muss eisernen Sparwillen beweisen

Immer wieder erwähnt wurden die eine Milliarde Euro, die in dieser Legislaturperiode an Ausgaben gespart werden sollen – so kündigte es die SPÖ-ÖVP-Regierung an. Laut Opposition seien davon in den Prognosen nur noch 800 Millionen übrig. Mit eiserner Disziplin wird Finanzreferentin Gaby Schaunig also auf die Einhaltung des Budgets achten müssen – dafür verhängte sie eine Kreditsperre, sprich: Von dem eingeplanten Geld, darf 2026 nur 98 Prozent verwendet werden.