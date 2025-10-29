Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Pannen am Friedhof

Falsches Grab ausgehoben: Trauernde waren schon da

Kärnten
29.10.2025 06:00
Auch am Friedhof St. Georgen am Sandhof gab es einen Vorfall.
Auch am Friedhof St. Georgen am Sandhof gab es einen Vorfall.(Bild: Felix Justich)

Der unfassbare Fall des verschwundenen Grabes am Klagenfurter Friedhof Annabichl dürfte wohl kein Einzelfall sein. So tauchen immer mehr Erzählungen von groben Verwechslungen auf, die teilweise erst beim Begräbnis selbst bemerkt werden.

0 Kommentare

Mit einem Begräbnis sind nicht nur große emotionale, sondern auch finanzielle Belastungen verbunden. Umso wichtiger ist es, dass dies alles mit der gebotenen Würde und möglichst reibungslos über die Bühne geht. Leider kommt es immer wieder zu erschütternden Fehlern – gerade in Klagenfurt häufen sich in vergangener Zeit solche Vorfälle.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Eine Prämie als Anreiz
KAC-Goalie Dahm jagt jetzt diesen Liga-Rekord
Krone Plus Logo
Pannen am Friedhof
Falsches Grab ausgehoben: Trauernde waren schon da
Siegen Erstligisten?
ÖFB-Cup: WAC und Ried ab 19 Uhr im Einsatz
Serie: Kärnten per Bus
Die jugendliche Freiheit mit Moped, Zug und Bus
Kein konkreter Hinweis
Brandserie in Rennweg: „Jeder verdächtigt jeden“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine