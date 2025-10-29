Falsches Grab ausgehoben: Trauernde waren schon da

Mit einem Begräbnis sind nicht nur große emotionale, sondern auch finanzielle Belastungen verbunden. Umso wichtiger ist es, dass dies alles mit der gebotenen Würde und möglichst reibungslos über die Bühne geht. Leider kommt es immer wieder zu erschütternden Fehlern – gerade in Klagenfurt häufen sich in vergangener Zeit solche Vorfälle.