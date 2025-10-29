Heldengeschichten | Am Rande des Komas

Heldengeschichten. Der Zustand des Gesundheitssystems in Österreich im Allgemeinen und des Spitalswesens im Speziellen – er macht Schmerzen. Manchmal, siehe den tragischen Fall der 55-jährigen Oberösterreicherin, für die sich kein Krankenhaus fand, das ihr Leben retten hätte können, sind es Schmerzen mit Todesfolge. Ärzte und Pflegepersonal leisten täglich Großartiges, oft Übermenschliches. Die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin spricht gegenüber der „Krone“ zurecht von „Heldengeschichten“. Tatsächlich sind die allermeisten Ärzte und Pflegebediensteten in den Augen der Patienten und deren Angehöriger – das zeigen auch die Rückmeldungen auf den „Krone“-Aufruf, Krankenhauserfahrungen zu melden – Menschen, die heilen und Leben retten.