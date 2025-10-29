Was wollen Sie der Familie der Toten sagen?

Sie ist als Gesundheitslandesrätin in Oberösterreich politisch verantwortlich für den von der „Krone“ aufgedeckten tragischen Fall um den Tod einer Mühlviertlerin (55) im Rohrbacher Spital. Im ersten Interview nach dem Vorfall zeigt sich Christine Haberlander (ÖVP) ungewohnt emotional.
Drei Tage sind vergangen, seit die „Krone“ einen unfassbaren Fall an die Öffentlichkeit brachte: Eine Mühlviertlerin (55) ging mit Schmerzen in der Brust in die Notaufnahme des Klinikums Rohrbach, knapp fünf Stunden später war die Frau tot. Ärzte versuchten zuvor verzweifelt, die Frau unters Messer von Spezialisten zu bringen, um ihr das Leben zu retten. Aber: Das System versagte.
