Was wollen Sie der Familie der Toten sagen?

Drei Tage sind vergangen, seit die „Krone“ einen unfassbaren Fall an die Öffentlichkeit brachte: Eine Mühlviertlerin (55) ging mit Schmerzen in der Brust in die Notaufnahme des Klinikums Rohrbach, knapp fünf Stunden später war die Frau tot. Ärzte versuchten zuvor verzweifelt, die Frau unters Messer von Spezialisten zu bringen, um ihr das Leben zu retten. Aber: Das System versagte.