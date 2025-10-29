KAC-Goalie Dahm jagt jetzt diesen Liga-Rekord

Den Gegner genau analysiert! KAC-Goalie Sebastian Dahm will am heutigen Mittwoch in Bozen Revanche für die 1:5-Heimniederlage im September nehmen. Der Däne jagt dabei sogar einen Liga-Rekord und könnte wieder eine Prämie kassieren – die er jedoch mit der Mannschaft teilt. News gibt‘s auch vom verletzten Youngster Luka Gomboc.
Ohne Gegentor zu bleiben, ist für jeden Goalie das Ziel. Welches jedoch nur sehr schwer zu erreichen ist. Bei KAC-Schlussmann Sebastian Dahm ist die Shutout-Quote aber richtig stark. In 364 Partien in der höchsten heimischen Spielklasse hielt der Däne (für Klagenfurt und früher Graz) bereits 49-mal die Null – das heißt in fast jedem siebenten Spiel.
