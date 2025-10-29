KAC-Goalie Dahm jagt jetzt diesen Liga-Rekord

Ohne Gegentor zu bleiben, ist für jeden Goalie das Ziel. Welches jedoch nur sehr schwer zu erreichen ist. Bei KAC-Schlussmann Sebastian Dahm ist die Shutout-Quote aber richtig stark. In 364 Partien in der höchsten heimischen Spielklasse hielt der Däne (für Klagenfurt und früher Graz) bereits 49-mal die Null – das heißt in fast jedem siebenten Spiel.