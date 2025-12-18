Aktion soll Schülern Lust auf Pistengaudi machen

Hohe Ticketpreise, teure Ausrüstung und Hürden bei der Anreise: Damit Kindern und Jugendlichen nicht die Lust aufs Skifahren vergeht, müssen Politik und Wirtschaft gegensteuern. Die Aktion „Skifahr’n“ ermöglicht es Schulklassen mit speziellen Konditionen Spaß im Schnee zu haben.