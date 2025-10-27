„Aging Trouble“: Duo Follow the Rabbit hört auf

Nach 20 Jahren hört Follow the Rabbit auf

An der Produktion von Follow the Rabbit sind auch Victoria Fux und Martin Brachvogel beteiligt. Es wird vorerst die letzte sein: Mit Ende des Jahres läuft die Drei-Jahres-Förderung für Follow the Rabbit aus, eine neue gibt es nicht. Nach 20 Jahren endet die Geschichte des Performance-Duos, das aus der Grazer Off-Szene eigentlich nicht wegzudenken war. „Der Verein bleibt bestehen und vielleicht wird es mal ein Einzelprojekt geben“, sagt Brachvogel.