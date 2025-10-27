„Aging Trouble“: Duo Follow the Rabbit hört auf

Nadja Brachvogels neuer Theateressay „Aging Trouble“ wird am Mittwoch, 29. Oktober, im Grazer Theater am Lend uraufgeführt. Die Performance ist bis auf Weiteres die letzte Produktion des Grazer Duos Follow the Rabbit – nach 20 Jahren verabschiedet man sich.
Wie steht es um das Verhältnis zwischen jungen und älteren Frauen? Zwischen Solidarität und Missgunst, zwischen Hoffnung und Enttäuschung präsentiert Nadja Brachvogel, 56, am Mittwoch in Graz ihren dokumentarischen Theateressay „Aging Trouble“. „Das Stück ist sehr subjektiv inspiriert“, sagt Brachvogel – aber nicht nur. Vier „Expertinnen“ zwischen 50 und 82 haben ihre Erfahrungen geschildert, die von fünf jungen Schauspieler*innen gesprochen werden.
„Viele ältere Künstlerinnen – vor allem, wenn sie sich bis zu einem gewissen Punkt nicht etabliert haben – haben Schwierigkeiten, Jobs zu finden. Aber sie empfinden viel Scham und sprechen deswegen nicht darüber“, sagt Brachvogel. Sie erzählt von Kulturmanagerinnen genauso wie von Filmemacherinnen und Orchestermusikerinnen. Junge Frauen wiederum bekommen heute – zum Glück – viele Chancen, die sich die frühere Generation mühsam erkämpft hat. „Ganz viele fühlen sich aber nicht von jungen Frauen, sondern von gleichaltrigen Männern diskriminiert.“
Wie kann man also aufeinander zugehen? Wo liegen die Wertekonflikte? Denkt man voneinander als Vorbild oder als Konkurrenz? „Ich wollte in den Proben eine Sensibilität fördern, und das ist gelungen“, sagt die Regisseurin.
Nach 20 Jahren hört Follow the Rabbit auf
An der Produktion von Follow the Rabbit sind auch Victoria Fux und Martin Brachvogel beteiligt. Es wird vorerst die letzte sein: Mit Ende des Jahres läuft die Drei-Jahres-Förderung für Follow the Rabbit aus, eine neue gibt es nicht. Nach 20 Jahren endet die Geschichte des Performance-Duos, das aus der Grazer Off-Szene eigentlich nicht wegzudenken war. „Der Verein bleibt bestehen und vielleicht wird es mal ein Einzelprojekt geben“, sagt Brachvogel.
Die administrativen Aufgaben seien im kleinen Team nicht mehr zu bewältigen gewesen, der finanzielle Druck zu groß. „Es gibt natürlich einen Abschiedsschmerz, nachdem ich 20 Jahre lang all meine Kraft investiert habe. Aber diese Inszenierung hat mir gutgetan – ich schaue positiv in die Zukunft.“ Und Nadja Brachvogel verspricht: „Ich werde ein Leben lang kreativ sein.“
„Aging Trouble“ von Follow the Rabbit, 29. (ausverkauft)/31. 10./1.11., 20 Uhr, Theater am Lend Graz. Kartenreservierung: aging.trouble@gmail.com oder hier.
