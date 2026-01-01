Vorteilswelt
In den Nockbergen

Alte Liftanlagen trübten guten Start in die Saison

Kärnten
01.01.2026 18:00
Beschneiung der Liftspur am Priedröf zu Beginn der Weihnachtswoche.
Beschneiung der Liftspur am Priedröf zu Beginn der Weihnachtswoche.

Perfekte Pisten dank Beschneiung bescherten Bad Kleinkirchheim einen guten Start. Doch zwei alte Liftanlagen sorgten kurzzeitig für Probleme. Die Bergbahnen rechnen mit höheren Zahlen, arbeiten weiter an den Pisten.

Sackgasse Talstation Nockalmbahn – am 23. Dezember war die Oswalder Seite vom Rest des Skigebiets völlig abgetrennt. Denn sowohl die rote Gondelbahn, Jahrgang 77, als auch der Priedröf-Schlepplift, Jahrgang 75, standen still – erstere wegen eines technischen Defekts; letzterer, weil die Liftspur beschneit werden musste.

Die Nockalmbahn, Jahrgang 1977, ist auch schon etwas in die Jahre gekommen.
Die Nockalmbahn, Jahrgang 1977, ist auch schon etwas in die Jahre gekommen.

Gute Zutritts- und Buchungszahlen
Sonst begrüßten die Wintersportler im gesamten Skigebiet perfekte Pisten – die kalten Temperaturen und vereinzelten Schneefälle wurden effizient genutzt. „Die ersten Weihnachtstage sind sehr gut gestartet. Wir sind sehr zufrieden mit den aktuellen Zutrittszahlen“, betont Bergbahnenvorstand Hansjörg Pflauder. „Eine weitere Steigerung wird noch für den Jahreswechsel bis einschließlich Sonntag erwartet – der Ort und auch umliegende Gemeinden sind sehr gut gebucht.“

Man nutze die derzeitige Kälte, um auch die letzten fehlenden Abfahrten zu öffnen und ist für den Ansturm der begeisterten Wintersportler bereit. „Die aktuell fünf geöffneten Zustiege ins Skigebiet sowie unser 15-Minuten Ski-Shuttle zu diesen Zustiegen unterstützen uns sehr gut, die zu den Weihnachtsfeiertagen üblich hohe Zutrittszahl gut im Skigebiet zu verteilen“, heißt es seitens der Bergbahnen.

Hüttenwirte atmen auf
Erst am Dienstag ging der Priedröf dann wieder in Betrieb. Während es für Skifahrer genug Ausweichmöglichkeiten gab, hatten die Betreiber der Gschwandlhütte, der Brentlerhütte und von „eve Alps“ darauf gewartet. Sie sind auf den Lift angewiesen, mussten in den vergangenen Jahren Ausfälle verkraften. Ein neuer Lift, seit längerem im Gespräch, könnte Abhilfe schaffen.

