Alte Liftanlagen trübten guten Start in die Saison

Man nutze die derzeitige Kälte, um auch die letzten fehlenden Abfahrten zu öffnen und ist für den Ansturm der begeisterten Wintersportler bereit. „Die aktuell fünf geöffneten Zustiege ins Skigebiet sowie unser 15-Minuten Ski-Shuttle zu diesen Zustiegen unterstützen uns sehr gut, die zu den Weihnachtsfeiertagen üblich hohe Zutrittszahl gut im Skigebiet zu verteilen“, heißt es seitens der Bergbahnen.