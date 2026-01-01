Kärntner knackt den Lotto-Doppeljackpot

Mit dem Gewinn dürften sich in Zukunft gleich mehrere Scheine ausgehen! Denn, jener Kärntner oder jene Kärntnerin, die dieses Mal den Jackpot geknackt hat, darf sich jetzt stolze 2.510.640,80 Euro abholen. Der Quicktipp bei der Silvester-Ziehung von Lotto „6 aus 45“ mit der richtigen Zahlenkombi wurde in Kärnten gelöst.