Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2,5 Millionen Gewinn

Kärntner knackt den Lotto-Doppeljackpot

Kärnten
01.01.2026 17:13
Der Jackpot und „Joker“ gehen zum Jahresstart nach Kärnten.
Der Jackpot und „Joker“ gehen zum Jahresstart nach Kärnten.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Für einen Kärntner oder eine Kärntnerin startet das neue Jahr besonders gut: Er oder sie hat knapp 2,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen.

0 Kommentare

Mit dem Gewinn dürften sich in Zukunft gleich mehrere Scheine ausgehen! Denn, jener Kärntner oder jene Kärntnerin, die dieses Mal den Jackpot geknackt hat, darf sich jetzt stolze 2.510.640,80 Euro abholen. Der Quicktipp bei der Silvester-Ziehung von Lotto „6 aus 45“ mit der richtigen Zahlenkombi wurde in Kärnten gelöst.

Und auch ein zweiter Gewinn geht nach Kärnten. Derjenige, der beim „Joker“ sein Kreuzerl beim „Ja“ gemacht hat, ist aus dem südlichsten Bundesland. Dafür gibt es 264.000 Euro als Neujahrs-Bonus.

Lesen Sie auch:
Die letzte Lotto-Ziehung 2025 am Mittwochabend – die nächste Ziehung findet am 4. Jänner statt.
Solo-Sechser abgeräumt
Millionenregen für Lotto-Glückspilz zu Silvester
31.12.2025

Wer übrigens zwischen 24. und 31. Dezember einen Lotto-Schein gelöst hat, hat noch Chancen auf die „Extra-Million“ der Silvester-Ziehung. Die Losnummer lautet: 723 839 1654.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
185.182 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
177.288 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
155.624 mal gelesen
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Mehr Kärnten
2,5 Millionen Gewinn
Kärntner knackt den Lotto-Doppeljackpot
Kalter Wörthersee
Neujahrsschwimmen: Eisbären, Sekt und sechs Grad
Bei Ballspielhalle
Beliebter Ferlacher Parkplatz wird kostenpflichtig
Krone Plus Logo
Sportliche Seniorin
Wörthersee: Ingrid, die härteste Eisschwimmerin
Frieden und eine Katze
Die ehrlichen Wünsche unserer Kinder für 2026
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf