Kärntner knackt den Lotto-Doppeljackpot

Für einen Kärntner oder eine Kärntnerin startet das neue Jahr besonders gut: Er oder sie hat knapp 2,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen.
Mit dem Gewinn dürften sich in Zukunft gleich mehrere Scheine ausgehen! Denn, jener Kärntner oder jene Kärntnerin, die dieses Mal den Jackpot geknackt hat, darf sich jetzt stolze 2.510.640,80 Euro abholen. Der Quicktipp bei der Silvester-Ziehung von Lotto „6 aus 45“ mit der richtigen Zahlenkombi wurde in Kärnten gelöst.
Und auch ein zweiter Gewinn geht nach Kärnten. Derjenige, der beim „Joker“ sein Kreuzerl beim „Ja“ gemacht hat, ist aus dem südlichsten Bundesland. Dafür gibt es 264.000 Euro als Neujahrs-Bonus.
Wer übrigens zwischen 24. und 31. Dezember einen Lotto-Schein gelöst hat, hat noch Chancen auf die „Extra-Million“ der Silvester-Ziehung. Die Losnummer lautet: 723 839 1654.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.