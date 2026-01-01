„War dumm!“ Norweger-Frust nach Disqualifikation

Eine positive Auswirkung auf ihre Leistung sah der frühere Skiflug-Weltrekordhalter Johan Remen Evensen. „Je höher man auf dem Schuh steht, desto tiefer kann man den Anzug tragen, und desto tiefer sitzt der Schritt. Ein Zentimeter weniger Schritt als üblich ist ein großer Vorteil“, sagte der norwegische NRK-Experte, der im Rahmen des Manipulationsskandals zugegeben hatte, während seiner Karriere betrogen zu haben. Ström hätte laut Evensen auch den anderen Fuß absenken können.