Eder in Oberstdorf als bestes ÖSV-Ass Siebente!

Wechselnde und schwierige Windbedingungen machten den Springerinnen zu schaffen. Prevc, am Vortag in Garmisch-Partenkirchen überragend, schaffte es mit 105 Metern gerade noch in den Final-Durchgang, verbesserte sich mit der Höchstweite im zweiten Durchgang (128,5 Meter) auf Rang vier (256,6 Punkte) und holte sich bei der dritten Auflage des Zweitages-Bewerbs zum dritten Mal den Gesamtsieg. Mit 527,7 Punkten gewann sie die Gesamtwertung vor Freitag (505,3) und der Japanerin Nozomi Maruyama (496,9).