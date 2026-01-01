Scharf und knackig: Sie machen Alltag zur Satire

Die verblüffende Zaubershow von Hans Repnig und Adi Rasperger wird auch bei diesem Stadtgerücht für Lacher sorgen. Und die Suetschach Harmonists unterbrechen wieder einmal ihre Welttournee, um die Klagenfurter Messearena zum Beben zu bringen. Der Scharfrichter, verkörpert von Harald Janesch, dürfte ob der Vorkommnisse im Jahr 2025 besonders scharf werden. Und auch, wenn die Realität manchmal von der Satire nicht mehr übertroffen werden kann: „Der Stadtsenat“ über die Politik in Klagenfurt steht 2026 wieder auf dem Programm.