Wiener der Woche

Zehn Jahre Teddyhaus: Ein Zuhause fürs Herz

Wien
26.10.2025 11:00
Michaela Altendorfer (Mi.) und ihr Team freuten sich über das Jubiläum und wichtige Spenden.
Michaela Altendorfer (Mi.) und ihr Team freuten sich über das Jubiläum und wichtige Spenden.(Bild: HKÖ - Juliane Spejra)

Seit zehn Jahren sorgt das Teddyhaus, dass herzkranke Kinder und ihre Familien durchatmen können. Ein Dienst, der unbezahlbar ist.

0 Kommentare

Es gibt Häuser, die spenden mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Das Teddyhaus Wien gehört dazu. Wer hier einzieht, bringt Sorgen, Ängste und Krankenhausgeruch mit – und findet Geborgenheit, Verständnis und ein bisschen Normalität. Seit zehn Jahren kümmert man sich um die kleinen Patienten, aber auch um die Eltern. Das wurde nun gefeiert.

„Es war ein Fest voller Emotionen“, so Michaela Altendorfer über das Jubiläum. Rund hundert Gäste feierten mit ihr das zehnjährige Bestehen der Einrichtung, die sie als Präsidentin von Herzkinder Österreich leitet. „Zu sehen, wie viele Menschen sich mit unseren Familien verbunden fühlen, erfüllt mich mit großer Freude.“

Ein Zufluchtsort
Das Teddyhaus, gleich in der Nähe des Kinderherzzentrums der Universitätsklinik Wien gelegen, ist Zufluchtsort und Stützpunkt zugleich. Seit seiner Eröffnung 2015 bot es rund 1350 Familien ein Zuhause auf Zeit – über 12.000 Nächtigungen wurden ermöglicht. Eltern wohnen hier, während ihre Kinder im Krankenhaus um ein stabiles Herz kämpfen.

Beim Tag der offenen Tür floss nicht nur Rührung, sondern auch Unterstützung: Die Kinderpatenschaft Österreich überreichte einen Scheck über 10.000 Euro, die Sportfreunde legten 1000 Euro drauf, und eine anonyme Spende brachte weitere 5000 Euro. Diese wurden von Hausleiterin Astrid Baumgartner gemeinsam mit Natalie Unger entgegengenommen.

Zwischen Bastelecke, Fotobox und Führungen durch die kleinen, liebevoll eingerichteten Wohnungen herrschte am Jubiläumstag pure Herzenswärme. Ärzte, Spender und die „Herzfamilien“ feierten gemeinsam. Ganz klar: Michaela Altendorfer und ihr Team sind unsere Wiener der Woche.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Wien
