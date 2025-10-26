Zehn Jahre Teddyhaus: Ein Zuhause fürs Herz

Es gibt Häuser, die spenden mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Das Teddyhaus Wien gehört dazu. Wer hier einzieht, bringt Sorgen, Ängste und Krankenhausgeruch mit – und findet Geborgenheit, Verständnis und ein bisschen Normalität. Seit zehn Jahren kümmert man sich um die kleinen Patienten, aber auch um die Eltern. Das wurde nun gefeiert.