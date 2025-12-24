„Mein kleiner Sohn hatte wahnsinnige Angst“

Die Rosenalmbahn sei zuletzt umfassend erneuert und am 12. Dezember 2025 nach Freigabe durch die Behörde in Betrieb genommen worden. Sie befinde sich erst seit einigen Tagen im Vollbetrieb. Der Vorfall wurde wörtlich so erklärt: „Das auf dem Video zu sehende Schaukeln ist auf neue Antriebseinheiten und geänderte Parameter zurückzuführen. Dies wirkt sich vor allem in dem langen Spannfeld zwischen Stütze 2 und 3 aus – es ist wesentlich zu betonen, dass die Sicherheit der sich in den Fahrbetriebsmitteln befindlichen Gäste zu keinem Zeitpunkt gefährdet war.“