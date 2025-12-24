Vorteilswelt
Keine Verschnaufpause

Für Glasner und Co. beginnt Weihnachtsstress erst

Premier League
24.12.2025 12:06
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

In der englischen Fußball-Premier-League setzt der Weihnachtsstress diesmal mit leichter Verspätung ein. Am traditionell mit Spielen vollgepackten „Bank Holiday“ am 26. Dezember (Freitag) steigt mit Manchester United gegen Newcastle United nur eine Partie, dafür geht es dann einen Tag später mit sieben Matches so richtig los. Bis inklusive 8. Jänner stehen vier Runden mit so mancher Schlagerpaarung auf dem Programm.

0 Kommentare

Spitzenreiter Arsenal nimmt die intensive Phase mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester City in Angriff. Die „Gunners“ treten gegen den Neunten Brighton (27.12./daheim), den Dritten Aston Villa (30.12./daheim), den 15. Bournemouth (3.1./auswärts) und den Fünften Liverpool (8.1./daheim) an. Auf ManCity warten der 17. Nottingham Forest (27.12./auswärts), der Sechste Sunderland (1.1./auswärts), der Vierte Chelsea (4.1./daheim) und Brighton (7.1./daheim).

„Eagles“ gegen Tottenham und Newcastle
Keine Verschnaufpause gibt es auch für Oliver Glasners Crystal Palace. In den Partien gegen Tottenham (28.12./daheim), Fulham (1.1./auswärts), Newcnastle (4.1./daheim) und Aston Villa (7.1./daheim) wird sich wohl zeigen, wohin der Weg der „Eagles“ gehen wird. Derzeit liegt der Klub aus Südlondon auf Tabellenrang acht, die jüngsten zwei Ligapartien wurden jeweils mit drei Toren Unterschied verloren.

