Für Glasner und Co. beginnt Weihnachtsstress erst

In der englischen Fußball-Premier-League setzt der Weihnachtsstress diesmal mit leichter Verspätung ein. Am traditionell mit Spielen vollgepackten „Bank Holiday“ am 26. Dezember (Freitag) steigt mit Manchester United gegen Newcastle United nur eine Partie, dafür geht es dann einen Tag später mit sieben Matches so richtig los. Bis inklusive 8. Jänner stehen vier Runden mit so mancher Schlagerpaarung auf dem Programm.