Unternehmerin: „Sie sagten, ich werde scheitern!“

Aufgeben war dennoch keine Option. Michelle investierte jeden verdienten Euro in Schulungen und Weiterbildungen und baute ihr Angebot stetig aus. Mit den Jahren wuchs das Unternehmen. Ihr Mann stieg mit ein, gemeinsam bauten sie weitere Standbeine auf. „Heute leben wir von dem, was wir aufgebaut haben.“

„Nicht vergessen, was man durchgemacht hat“

Mittlerweile bietet das Paar neben Behandlung auch eine eigene Academy an, in der sie ihr Fachwissen weitergeben. „Dort werden umfassende Schulungen rund um Beauty angeboten – unter anderem in den Bereichen Permanent Make-up, Lash- und Browlift, Wimpernverlängerung, Nägel sowie weiteren Beauty-Anwendungen“, erzählt Siriniqi dankbar und gibt auch ihren Schülern auf den Weg einen Tipp mit: „Nur wenn man nicht vergisst, was man durchgemacht hat, schätzt man, was man heute hat.“