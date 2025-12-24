Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traum Beauty-Branche

Unternehmerin: „Sie sagten, ich werde scheitern!“

Kärnten
24.12.2025 12:00
Michelle Siriniqi führt das Unternehmen MS Professional Beauty/Purple Dreams Cosmetics.
Michelle Siriniqi führt das Unternehmen MS Professional Beauty/Purple Dreams Cosmetics.(Bild: zvg )

Unternehmerin Michelle Siriniqi von MS Professional Beauty/Purple Dreams Cosmetics weiß, was es heißt, nichts zu haben und jeden Cent umdrehen zu müssen. Denn der Start in die Selbstständigkeit war für die heute erfolgreiche Klagenfurterin in der Beauty-Branche alles andere als einfach.

0 Kommentare

„Wir hatten kein leichtes Leben. Es gab viele Phasen, in denen wir jeden Cent zweimal umdrehen mussten“, erzählt die heute 29-Jährige offen. Mit kleinen Nebenjobs versuchten sie und ihr Mann Flamur, sich über Wasser zu halten. Der Wunsch nach einem besseren, selbstbestimmten Leben war jedoch ständig präsent.

Damals arbeitete Michelle als Handelskauffrau. Innerlich wusste sie aber, dass dieser Weg sie nicht erfüllen würde. „Ich wollte meinen Kindern später zeigen, dass man für seine Träume kämpfen darf, auch wenn die Ausgangslage schwierig ist. Der Wunsch, in der Beauty-Branche zu arbeiten, begleitete mich schon seit meiner Kindheit.“

Gegenwind aus dem eigenen Umfeld
Als Michelle den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, stieß sie nicht überall auf Zustimmung – mehr auf Gegenwind und Neid. „Viele aus meinem engsten Umfeld glaubten nicht an mich. Manche sagten mir offen ins Gesicht, dass ich scheitern werde.“ Diese Worte verletzten, stärkten aber gleichzeitig ihren Willen.

Michelle Siriniqi und ihr Mann Flamur: „Der Schritt in die Selbstständigkeit war aus eine Probe ...
Michelle Siriniqi und ihr Mann Flamur: „Der Schritt in die Selbstständigkeit war aus eine Probe für unsere Beziehung.“(Bild: Michelle Siriniqi)

Der wichtigste Rückhalt in dieser Zeit war ihr Mann Flamur, der von Anfang an, an sie glaubte. „Gemeinsam gingen wir ein großes Risiko ein und nahmen einen Kredit über 6000 Euro auf. Für uns war das eine enorme Summe.“ Michelle mietete ein kleines Studio in Klagenfurt und bot dort ihre ersten Behandlungen an – „bescheiden, aber voller Hoffnung“.

Rückschläge und Durchhaltevermögen
Und dieser Start verlief alles andere als leicht. Michelle wurde schwanger, dann kam die Corona-Pandemie, dazu kamen persönliche Enttäuschungen. Trotz guter Nachfrage folgten immer wieder Rückschläge. „Es gab Zeiten, in denen es sich anfühlte, als müsste ich immer wieder ganz von vorne beginnen.“

Michelle Siriniqi
Michelle Siriniqi(Bild: Michelle Siriniqi)

Aufgeben war dennoch keine Option. Michelle investierte jeden verdienten Euro in Schulungen und Weiterbildungen und baute ihr Angebot stetig aus. Mit den Jahren wuchs das Unternehmen. Ihr Mann stieg mit ein, gemeinsam bauten sie weitere Standbeine auf. „Heute leben wir von dem, was wir aufgebaut haben.“

„Nicht vergessen, was man durchgemacht hat“
Mittlerweile bietet das Paar neben Behandlung auch eine eigene Academy an, in der sie ihr Fachwissen weitergeben. „Dort werden umfassende Schulungen rund um Beauty angeboten – unter anderem in den Bereichen Permanent Make-up, Lash- und Browlift, Wimpernverlängerung, Nägel sowie weiteren Beauty-Anwendungen“, erzählt Siriniqi dankbar und gibt auch ihren Schülern auf den Weg einen Tipp mit: „Nur wenn man nicht vergisst, was man durchgemacht hat, schätzt man, was man heute hat.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
137.532 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.666 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
102.548 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Traum Beauty-Branche
Unternehmerin: „Sie sagten, ich werde scheitern!“
Bei laufendem Motor
Beim Fahren eingeschlafen: Pkw blockierte Kreuzung
Weihnachten in Kärnten
Stephanie Graf: „Tennis ist der schönere Sport!“
Führerscheinabnahme
Burschen lieferten sich mit 220 km/h Rennen auf A2
Fünf Hirsche gerettet
Mögen sie uralt werden im Aiderbichl-Tierparadies
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf