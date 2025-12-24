Flugradar verfolgt den Weihnachtsmann live

Statt eines Flugzeugsymbols sieht man auch den Schlitten mit den Rentieren, sogar die Beine sind animiert. Auf der Website ist angegeben, dass der Weihnachtsmann mit mehr als 4300 Knoten (etwa 8000 Stundenkilometer) unterwegs ist. Als Registrierung ist „HOHOHO“ angegeben. Die Flugnummer R3DN053 ist eine Anspielung auf die rote Nase von Rudolf, dem Rentier.