Aircraft: Schlitten
Flugradar verfolgt den Weihnachtsmann live
Jedes Jahr begibt sich der Weihnachtsmann auf seine lange Reise rund um die Erde. Seine Route lässt sich auch online verfolgen: Unter der Flugnummer R3DN053 (steht für Red Nose, also rote Nase), sieht man auf der Flugradarseite, wo sich der Schlitten gerade befindet.
Eigentlich ist Flightradar24.com dazu gedacht, Flüge zu verfolgen – doch zu Weihnachten hat sich die Website etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Schlitten des Weihnachtsmanns ist ebenfalls auf der Plattform aufspürbar. Zehntausende Menschen nehmen diesen Service in Anspruch.
Statt eines Flugzeugsymbols sieht man auch den Schlitten mit den Rentieren, sogar die Beine sind animiert. Auf der Website ist angegeben, dass der Weihnachtsmann mit mehr als 4300 Knoten (etwa 8000 Stundenkilometer) unterwegs ist. Als Registrierung ist „HOHOHO“ angegeben. Die Flugnummer R3DN053 ist eine Anspielung auf die rote Nase von Rudolf, dem Rentier.
Der Schlitten ist zu Weihnachten mit großem Abstand das weltweit meist verfolgte Flugobjekt auf der Website. Der Flughafen am Nordpol hat passenderweise die Abkürzung „XMAS“. Eine nette Idee, um Kindern das Warten auf das Christkind zu verkürzen!
