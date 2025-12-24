Daniel Ganahl klopft wieder im Weltcup-Team an

Ein Jahr später ist klar: Der 29-Jährige ist am allerbesten Wege, viel mehr zu erreichen, als er jemals zu träumen wagte. Am 28. Juni, elf Monate nach seinem Horrorcrash, bestritt der Montafoner in Brand beim Tschengla Bike Hillclimb sein erstes Mountainbikerennen – das er gewann. Am 13. Dezember lief Ganahl dann bei seinem ersten Rennen auf Schnee am Flumserberg sensationell auf Rang zwei und bei einem ÖSV-Testrennen vorigen Freitag gab es Rang acht. „Ich habe im Flachen noch Probleme, aber das kann ich beheben“, sagt Daniel, der am 30. Dezember bei den Staatsmeisterschaften seine Rückkehr ins ÖSV-Weltcupteam fixieren könnte.