Polizei bis Rettung: Ein Abend wie kein anderer

BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Mit „Super-Hybrid“
Auch beim Weihnachtsabend daheim ist es zu hören: das Folgetonhorn von einem Fahrzeug, das vor dem Fenster mit Blaulicht vorbeirast. Doch um welche Art von Einsätzen geht es in Wien eigentlich am 24. Dezember?
Wenn es nur um die Zahl an Einsätzen ginge, wäre der 24. Dezember für die Wiener Polizei ein Tag wie jeder andere. Trotzdem ist da in den Kommissariaten alles anders – und nicht nur, weil die Beamten für Recht und Ordnung sorgen müssen, während andere feiern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.