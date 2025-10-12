Vorturnerin der Nation in Sachen Bildung

Die altehrwürdige Uni Wien zeigt mit ihrem nun erreichten Spitzenplatz in der weltweiten Rangliste von über 2100 Universitäten und Hochschulen rüstig – und aus eigener Kraft – vor, dass Stillstand in der Bildungspolitik kein Naturgesetz ist.
Nur von 94 Universitäten rund um die Welt kann sich die Uni Wien noch etwas abschauen, und 2096 andere schauen auf zu ihr. Das ergab das Times-Uni-Ranking, das auch die Bundesregierung so ernst nimmt, dass sie sich schon vor Jahren zum Ziel setzte, zwei heimische Unis unter die 100 besten zu bringen. Entsprechend viel wurde über die Uni Wien zuletzt berichtet – und doch fiel dabei etwas unter den Tisch.
Politik kann sich von Uni etwas beibringen lassen
Der Uni Wien ist ihr Spitzenplatz in derselben politischen Landschaft gelungen, die auch Heerscharen außerordentlicher Schüler produziert. In anderen Worten: Sie verdankt ihn vor allem sich selbst. Gerade deshalb sollte sich die Politik anschauen, wie das gelungen ist. Einen großen Geldregen brauchte es gar nicht, aber mit Sebastian Schütze einen Rektor, der nur von einem Teilerfolg sprechen und noch besser werden will.
Die Uni Wien hat damit auch einen Rektor, der statt Triumphgeheul selbst auf den wunden Punkt des Rankings verweist – nämlich, dass auch die Lehre in Wien mit dem Niveau der Forschung gleichziehen sollte, damit Studenten den Spitzenplatz ebenso spüren. Einen, der betont, dass es nicht um Plätze in Listen gehe, sondern um Entwicklung und die konstante Arbeit daran.
Bewegung statt Lähmung
Außerdem sollte die Bildungspolitik darüber nachdenken, wie viel die Unabhängigkeit der Unis zum Spitzenplatz beitrug, und was vielleicht auch Schulen davon hätten, wenn sie aus dem lähmenden Tauziehen zwischen Bund und Ländern befreit würden. Eine 660 Jahre alte Wienerin der Woche hat es hier noch nie gegeben. Und doch ist die Uni Wien so agil, dass sie dem Rest des Landes vorhupft, wie man Dinge in Bewegung bringen kann.
