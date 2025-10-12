Vorturnerin der Nation in Sachen Bildung

Nur von 94 Universitäten rund um die Welt kann sich die Uni Wien noch etwas abschauen, und 2096 andere schauen auf zu ihr. Das ergab das Times-Uni-Ranking, das auch die Bundesregierung so ernst nimmt, dass sie sich schon vor Jahren zum Ziel setzte, zwei heimische Unis unter die 100 besten zu bringen. Entsprechend viel wurde über die Uni Wien zuletzt berichtet – und doch fiel dabei etwas unter den Tisch.