„Hier kann ich mithelfen und bekomme viel zurück“

„Grundpfeiler für den sozialen Zusammenhalt“

Zu den ersten Besuchern am Samstag zählte auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). „Ehrenamtliches Engagement für die Gesellschaft, für Mitmenschen oder die Umwelt ist ein wesentlicher Grundpfeiler für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt“, betont der Stadtchef. Die Messe ist immens wichtig. Die Vereine nützen sie als Plattform, um neue Freiwillige für ihre Sache zu begeistern. An einer Informationstafel sind Dutzende Annoncen aufgeklebt. Manche Organisationen suchen händeringend nach neuen Helfern. Umgekehrt haben Interessierte die Gelegenheit, sich über mögliche Tätigkeitsbereiche zu informieren, Gespräche zu führen und letztendlich vielleicht sogar das passende Engagement für sich selbst zu finden.