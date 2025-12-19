Frohes Fest beim Wirten in Wien immer beliebter

Von Traditionsgasthäusern wie dem Leupold und dem Gösser Eck im Prater bis zum China-Klassiker Shanghai reicht die Bandbreite, und nach dem Fest noch auf einen Drink in die Aristo Bar: Bei immer mehr Wienern bleibt am 24. Dezember daheim die Küche kalt, und sie verbringen das Frohe Fest beim Wirten.