Frohes Fest beim Wirten in Wien immer beliebter

Dass man zu Weihnachten auf jeden Fall daheim kochen muss, ist zumindest in Wien Vergangenheit. Inzwischen 20 Prozent aller Gastro-Betriebe in der Bundeshauptstadt sperren auch am 24. Dezember auf. Neben Bequemlichkeit geht es vor allem um den sozialen Faktor.
Von Traditionsgasthäusern wie dem Leupold und dem Gösser Eck im Prater bis zum China-Klassiker Shanghai reicht die Bandbreite, und nach dem Fest noch auf einen Drink in die Aristo Bar: Bei immer mehr Wienern bleibt am 24. Dezember daheim die Küche kalt, und sie verbringen das Frohe Fest beim Wirten.
„Alternative mit Gesellschaft obendrein“
Wiens Gastro-Obmann Thomas Peschta sieht als Ursache neben Praktischem – keine Geschirrberge zum Abwaschen nach der Bescherung – auch den sozialen Faktor: Auch abseits von Restaurants hätten viele Lokale wie zum Beispiel Kaffeehäuser als „Alternative zu den eigenen vier Wänden mit Gesellschaft obendrein“ geöffnet.
Der Hauptbeweggrund für die Öffnung oder auch das Gesperrt-Halten an den Feiertagen ist für die Lokalbetreiber die wirtschaftliche Lage.
Wiens Gastro-Obmann Thomas Peschta
Bild: Foto Weinwurm
Inzwischen ist der 24. Dezember für insgesamt 20 Prozent aller Wiener Gastronomen kein Schließtag mehr. Zu Silvester und am Dreikönigstag sind es sogar 30 Prozent. Der meistfrequentierte Feiertag ist jedoch der Stefanitag, an dem mehr als ein Drittel der Lokale offen hat.
Auf einen spontanen Gasthausbesuch lassen es aber nur die wenigsten Gäste ankommen: Gerade durch das knappe Angebot sind viele Lokale beinahe schon ausreserviert.
Peschta glaubt, dass noch viel mehr Gastronomen gern öffnen würden, aber als Unternehmer die Betriebssperre brauchen, um angesammelte Urlaubstage beim Personal abbauen zu können.
