Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kann der Staat eine kleine Heldin nicht schützen?

Kolumnen
19.12.2025 11:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Die Geschichte machte selbst im Ausland Schlagzeilen. Ein irakischer Staatsbürger wurde nach einem Verkehrsunfall in Wien angehalten. Mit dabei eine Frau, ein Baby und ein Mädchen. Die Sechsjährige zeigte den Polizisten das SOS-Handzeichen. So flog auf, dass der Mann seine Familie zum Mitfahren gezwungen und bedroht hatte. Man fand einige Messer im Auto. Wer weiß, was ohne den Mut dieser kleinen Heldin passiert wäre?

 Nun musste die Richterin den Mann freisprechen, da weder die Mutter noch die Sechsjährige gegen ihn aussagen wollten. Die Bedrohung durch ihren gewalttätigen Ehemann schien die Mutter zu lähmen. Wie sehr erst das Kind!

Lesen Sie auch:
Der 39-jährige Iraker soll seine Frau und deren zwei Kinder entführt haben. Die Sechsjährige ...
Keine Beweise
Kind (6) zeigte Notzeichen: Freispruch für Iraker
16.12.2025
Lücken im Gewaltschutz
Femizide erschüttern: „Schluss mit Schweigekultur“
15.12.2025

Neben der Sorge um sich selbst ist es wohl die panische Angst um die Mutter, die das Mädchen vor Gericht verstummen ließ. Wahrscheinlich musste es befürchten, die Mutter durch eine Aussage gegen den Stiefvater in Gefahr zu bringen.

Das Schicksal der Familie wird nun aus der Berichterstattung verschwinden. Berichtet wird erst dann wieder werden, wenn es zu einer Gewalttat kommen sollte. Dann werden sich viele fragen: „Konnte das nicht verhindert werden?“

Ich frage mich schon jetzt: Kann ein Staat gegen einen Mann, der ein Annäherungsverbot hatte, keinen Führerschein vorgezeigt hat, dafür aber Messer mit sich führt, tatsächlich nichts unternehmen? Kann er ein Kind, das noch vor wenigen Wochen gefeiert wurde, wirklich nicht schützen?

Porträt von Susanne Wiesinger
Susanne Wiesinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
149.334 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.401 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
97.050 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kann der Staat eine kleine Heldin nicht schützen?
„Krone“-Kommentar
Milliarden-Deals in aller Stille?
„Krone“-Kommentar
Ulli Sima und die beste politische Idee des Jahres
„Krone“-Kommentar
Islamisten-Terror und Zivilcourage
„Krone“-Kommentar
Regierung muss mehr auf Boden bringen. Viel mehr.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf