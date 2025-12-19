Kann der Staat eine kleine Heldin nicht schützen?

Die Geschichte machte selbst im Ausland Schlagzeilen. Ein irakischer Staatsbürger wurde nach einem Verkehrsunfall in Wien angehalten. Mit dabei eine Frau, ein Baby und ein Mädchen. Die Sechsjährige zeigte den Polizisten das SOS-Handzeichen. So flog auf, dass der Mann seine Familie zum Mitfahren gezwungen und bedroht hatte. Man fand einige Messer im Auto. Wer weiß, was ohne den Mut dieser kleinen Heldin passiert wäre?