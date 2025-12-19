Raubüberfall mit Waffe: Täter auf der Flucht

Donnerstagabend überfiel ein bislang Unbekannter eine Supermarktfiliale in Güssing (Burgenland). Der Mann bedrohte eine Mitarbeiterin und flüchtete, nachdem er Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags schnappen konnte.
Kurz vor 19.30 Uhr betrat der Mann mit einem schwarzen Schlauchschal den Supermarkt in Güssing. Er zückte eine Faustfeuerwaffe und forderte Geld von der Kassierin. Sie händigte ihm mehrere Tausend Euro Bargeld aus, woraufhin der Mann flüchtete.
Polizei alarmiert
Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei, die eine Alarmfahndung auslöste. Bislang verlief die Fahndung jedoch ohne Erfolg.
In Schwarz bekleidet
Der Unbekannte, der etwa 1,75 Meter groß ist, trug eine schwarze Jacke und Hose sowie schwarze Wollhandschuhe. Die Landespolizeidirektion Burgenland ermittelt weiter.
