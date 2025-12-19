Verstappen-Kritik: „Wenn ich Teamchef wäre, …“

Gleichzeitig stellt Verstappen klar, dass auch ein Nummer-zwei-Fahrer liefern muss. „Die Nummer 2 muss immer noch genug Punkte holen, um um den Konstrukteurstitel mitzufahren.“ Das war heuer bei Red Bull bekanntlich anders. Von insgesamt 451 Punkten gingen 421 auf das Konto des Weltmeisters. Yuki Tsunoda sammelte lediglich 30 Zähler und Liam Lawson blieb punktlos. Mal sehen, wie sich Isack Hadjar in der neuen Saison an der Seite von Verstappen schlägt. Fest steht aber: Verstappen wird auch weiterhin das Zugpferd des Teams bleiben.