Klarer Seitenhieb

Verstappen-Kritik: „Wenn ich Teamchef wäre, …“

Formel 1
19.12.2025 10:44
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: GEPA)

Max Verstappen spart nicht mit Kritik an der Konkurrenz und ist überzeugt, dass ein Team eine klare Rollenverteilung der Fahrer braucht – ein klarer Seitenhieb gegen McLaren. 

0 Kommentare

Bei Red Bull ist die Rollenverteilung eindeutig, Verstappen ist die unumstrittene Nummer eins. Und genau dieses Modell hält der Niederländer für erfolgsentscheidend. „Wenn ich Teamchef wäre, würde ich immer eine klare Nummer 1 und 2 festlegen“, sagt Verstappen gegenüber „Viaplay“. „Wenn man alleine ist, kann man angreifen, man kann viel aggressiver sein. Das bevorzuge ich immer.“

„Davon haben wir natürlich auch profitiert“
Während Verstappen den WM-Kampf weitgehend als Einzelkämpfer bestritt, musste McLaren Rücksicht auf zwei Titelanwärter nehmen. Lando Norris und Oscar Piastri kämpften intern um Siege. Für Verstappen hatte das Folgen: „Da McLaren zwei Fahrer hatte, [die um den Titel kämpfen,] haben sie mit ihrer Strategie einige Dinge verschenkt. Davon haben wir natürlich auch profitiert“, erklärt der Red-Bull-Star. „McLaren war manchmal zu konservativ“, lautet sein Fazit.

Am Ende fehlten Verstappen nur zwei Punkte auf Weltmeister Norris. Dass es bis zum Saisonfinale überhaupt spannend blieb, führt der Niederländer auch auf die fehlende Nummer-eins-Entscheidung bei McLaren zurück. „Es muss auf jeden Fall eine klare Nummer 1 und 2 geben“, betont er.

Gleichzeitig stellt Verstappen klar, dass auch ein Nummer-zwei-Fahrer liefern muss. „Die Nummer 2 muss immer noch genug Punkte holen, um um den Konstrukteurstitel mitzufahren.“ Das war heuer bei Red Bull bekanntlich anders. Von insgesamt 451 Punkten gingen 421 auf das Konto des Weltmeisters. Yuki Tsunoda sammelte lediglich 30 Zähler und Liam Lawson blieb punktlos. Mal sehen, wie sich Isack Hadjar in der neuen Saison an der Seite von Verstappen schlägt. Fest steht aber: Verstappen wird auch weiterhin das Zugpferd des Teams bleiben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading
