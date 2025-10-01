Stocker warnt vor „Provokation“ durch Drohnen

Ein neues Konzept der EU-Kommission für die europäische Aufrüstung soll am Mittwoch diskutiert werden. Die Kriegsführung habe sich verändert, so Stocker: Neben Drohnen sei Europa auch hybriden Bedrohungen ausgesetzt. Wenn man die „Äußerungen russischer Politiker anhört, weiß man, dass wir mitbedroht sind“.

Der Regierungschef betonte:“Wir sind ein neutrales Land, alles was wir machen, ist am Boden der Neutralität“. Die Neutralität verbiete aber nicht, „gemeinsame Beschaffungen ins Auge zu fassen wie bei Sky Shield (Projekt zur Luftverteidigung und -abwehr, Anm.), und das halte ich für den richtigen Zugang“. Europa befindet sich „nach der Meinung vieler bereits in einem hybriden Krieg, wir werden täglich im Cyberbereich angegriffen“. Es sei aber „nicht die Zeit, in Angst und Unruhe zu versetzen“: Es sei „nicht neu“, dass westliche Demokratien angegriffen werden und wurden, dies brauche eine „robuste Antwort“: Europa müsse „zeigen, dass wir bereit sind, uns zu verteidigen“ und nicht nur den Willen, sondern auch die Fähigkeit dazu habe.