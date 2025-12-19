Streunerkatzen: „Das muss die Politik lösen“

Rund um ein Haus 50 Katzen!

Jüngst hat sie im Umfeld eines einzigen Hauses 50 Katzen entdeckt – unkastriert! „Man kann sich gar nicht ausmalen, wie viele das dann im nächsten Jahr wären. Ich musste also helfen!“ Die betagte Steirerin wendete alle Kraft und Zeit auf, „40 konnte ich kastrieren lassen. Viele mit meinem eigenen Geld, einen Teil mit Gutscheinen des Landes. Doch davon gibt es keine mehr.“ Auch mussten die Tiere tierärztlich versorgt werden – was auch eine Lawine kostet. „Und die letzten zehn gehören unbedingt noch kastriert.“