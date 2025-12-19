Mucki-Show! 40-jähriger Ronaldo sorgt für Staunen

Beeindruckend! Cristiano Ronaldo beweist mit seinem jüngsten Posting in den sozialen Medien, dass er auch mit 40 Jahren noch topfit ist.
„Nach der Sauna“, schreibt der Fußballausnahmekönner zu seinem Schnappschuss. Lediglich mit einer Unterhose bekleidet präsentiert der Star-Kicker von Al-Nassr seinen durchtrainierten Körper und sorgt damit für Staunen bei seinen Followern.
Neben seinen sportlichen Schlagzeilen sorgte Ronaldo zuletzt mit seiner bevorstehenden Hochzeit für Aufsehen. Wie die portugiesische Tageszeitung „Jornal da Madeira“ berichtet, wird „CR7“ seine Herzdame Georgina Rodriguez im kommenden Sommer nach der Weltmeisterschaft in seiner Heimat Madeira heiraten.
Im Gucci-Store kennengelernt
Ronaldo und seine Georgina sind seit neun Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich der Fußballer und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.