„Nach der Sauna“

Mucki-Show! 40-jähriger Ronaldo sorgt für Staunen

Fußball International
19.12.2025 11:20
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)

Beeindruckend! Cristiano Ronaldo beweist mit seinem jüngsten Posting in den sozialen Medien, dass er auch mit 40 Jahren noch topfit ist.

„Nach der Sauna“, schreibt der Fußballausnahmekönner zu seinem Schnappschuss. Lediglich mit einer Unterhose bekleidet präsentiert der Star-Kicker von Al-Nassr seinen durchtrainierten Körper und sorgt damit für Staunen bei seinen Followern.

Neben seinen sportlichen Schlagzeilen sorgte Ronaldo zuletzt mit seiner bevorstehenden Hochzeit für Aufsehen. Wie die portugiesische Tageszeitung „Jornal da Madeira“ berichtet, wird „CR7“ seine Herzdame Georgina Rodriguez im kommenden Sommer nach der Weltmeisterschaft in seiner Heimat Madeira heiraten.

Im Gucci-Store kennengelernt
Ronaldo und seine Georgina sind seit neun Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich der Fußballer und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.

