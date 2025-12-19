Mucki-Show! 40-jähriger Ronaldo sorgt für Staunen

Im Gucci-Store kennengelernt

Ronaldo und seine Georgina sind seit neun Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich der Fußballer und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.