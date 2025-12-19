Wachstumsprognose lässt leichte Hoffnung aufkeimen

Das Balkendiagramm zeigt die Dezemberprognose der OeNB für Österreich von 2025 bis 2028. Das Wirtschaftswachstum steigt leicht von 0,6 % im Jahr 2025 auf 1,1 % im Jahr 2027 und sinkt dann auf 1,0 % im Jahr 2028. Die Inflation sinkt von 3,6 % im Jahr 2025 auf 2,1 % ab 2027. Die Arbeitslosenrate bleibt stabil bei 7,5 % in 2025 und 2026 und sinkt auf 7,3 % ab 2027. Quelle: OeNB.