Fivers kämpfen beim Heimturnier um das Finalticket

Die Hollgasse ruft! Für die Fivers geht‘s am Freitag beim Heimturnier des Handball3Beat um den Sieg in der Gruppe Ost und damit auch um das Ticket für den Finalevent Ende Jänner in der Sport Arena Wien. „Das ist unser klares Ziel“, so Boss Tom Menzl, der auf zahlreiche Zuschauer hofft.
Jahresabschluss. Da geht es um alles. Die Fivers spielen am Freitag (ab 18 Uhr, im Livestream auf sportkrone.at) im neuen Bewerb Handball3Beat in der Hollgasse Gastgeber, am letzten Turniertag gegen Vöslau und dann gegen Hollabrunn um den Sieg in der Gruppe Ost. Also um den Finalevent am 30. Jänner in der Sport Arena Wien. „Wir nehmen dieses spannende Format ernst, wollen gewinnen“, sagt Trainer Peter Eckl, der wieder auf Kapitän Martinovic und Riede (beide waren krank) bauen kann. Nach den je 2x15 Minuten waren zuletzt im Siebenmeterwerfen auch die rekonvaleszenten Gangel-Brüder Philipp (Niere) und Lukas (Zehe) am Ball.
In der Tabelle liegen die Fivers zwei Punkte hinter Leader Vöslau (18). Fraglich, mit welchem Kader die letztplatzierten Hollabrunner wieder antreten. „Sie könnten das Zünglein an der Waage sein“, so der Margaretner Boss Tom Menzl. „Unser klares Ziel ist der Finalevent. Damit hätten wir vor dem Liga-Restart sehr gute Vorbereitungsgegner.“
West Wien lädt zum Derby
In der Stadthalle B steigt am Freitag (20, im Livestream auf sportkrone.at) das Zweitliga-Derby zwischen West Wien und Fivers II, es ist das Duell Siebenter gegen Zweiter. Heim-Keeper Florin Weik: „Ein Derby ist immer etwas Besonderes! Jeder in der Mannschaft ist hochmotiviert.“
