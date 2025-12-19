Fivers kämpfen beim Heimturnier um das Finalticket

Jahresabschluss. Da geht es um alles. Die Fivers spielen am Freitag (ab 18 Uhr, im Livestream auf sportkrone.at) im neuen Bewerb Handball3Beat in der Hollgasse Gastgeber, am letzten Turniertag gegen Vöslau und dann gegen Hollabrunn um den Sieg in der Gruppe Ost. Also um den Finalevent am 30. Jänner in der Sport Arena Wien. „Wir nehmen dieses spannende Format ernst, wollen gewinnen“, sagt Trainer Peter Eckl, der wieder auf Kapitän Martinovic und Riede (beide waren krank) bauen kann. Nach den je 2x15 Minuten waren zuletzt im Siebenmeterwerfen auch die rekonvaleszenten Gangel-Brüder Philipp (Niere) und Lukas (Zehe) am Ball.