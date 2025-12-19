Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Voller Angriff gefragt

Fivers kämpfen beim Heimturnier um das Finalticket

Handball
19.12.2025 10:00
Fivers-Jungstar Maxi Danhel.
Fivers-Jungstar Maxi Danhel.(Bild: Toni Nigg)

Die Hollgasse ruft! Für die Fivers geht‘s am Freitag beim Heimturnier des Handball3Beat um den Sieg in der Gruppe Ost und damit auch um das Ticket für den Finalevent Ende Jänner in der Sport Arena Wien. „Das ist unser klares Ziel“, so Boss Tom Menzl, der auf zahlreiche Zuschauer hofft.

0 Kommentare

Jahresabschluss. Da geht es um alles. Die Fivers spielen am Freitag (ab 18 Uhr, im Livestream auf sportkrone.at) im neuen Bewerb Handball3Beat in der Hollgasse Gastgeber, am letzten Turniertag gegen Vöslau und dann gegen Hollabrunn um den Sieg in der Gruppe Ost. Also um den Finalevent am 30. Jänner in der Sport Arena Wien. „Wir nehmen dieses spannende Format ernst, wollen gewinnen“, sagt Trainer Peter Eckl, der wieder auf Kapitän Martinovic und Riede (beide waren krank) bauen kann. Nach den je 2x15 Minuten waren zuletzt im Siebenmeterwerfen auch die rekonvaleszenten Gangel-Brüder Philipp (Niere) und Lukas (Zehe) am Ball.

Fivers-Trainer Peter Eckl.
Fivers-Trainer Peter Eckl.(Bild: GEPA)

In der Tabelle liegen die Fivers zwei Punkte hinter Leader Vöslau (18). Fraglich, mit welchem Kader die letztplatzierten Hollabrunner wieder antreten. „Sie könnten das Zünglein an der Waage sein“, so der Margaretner Boss Tom Menzl. „Unser klares Ziel ist der Finalevent. Damit hätten wir vor dem Liga-Restart sehr gute Vorbereitungsgegner.“

West Wien lädt zum Derby

In der Stadthalle B steigt am Freitag (20, im Livestream auf sportkrone.at) das Zweitliga-Derby zwischen West Wien und Fivers II, es ist das Duell Siebenter gegen Zweiter. Heim-Keeper Florin Weik: „Ein Derby ist immer etwas Besonderes! Jeder in der Mannschaft ist hochmotiviert.“

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.655 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
140.625 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
95.281 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Handball
Voller Angriff gefragt
Fivers kämpfen beim Heimturnier um das Finalticket
Baba, Deutschland!
Teamspielerin geht zu Champions-League-Starter!
Handball – Das Magazin
Der Mann mit dem Stirnband: Paul Hofmann klärt auf
Out für neuen Liga-Cup
Trotz Magen-Schock: Ferlach-Star mit Titelansage!
30:35 gegen Polen
ÖHB-Frauen verabschieden sich mit Pleite von WM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf