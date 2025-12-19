Seltenes Christus-Fresko in der Türkei entdeckt

Christus trägt Ziege auf Schultern

Das Fresko des Guten Hirten befindet sich an der Nordwand hinter einer erhöhten Plattform, auf der die Toten auf Terrakottaplatten aufgebahrt wurden. Es zeigt Christus als jungen, bartlosen Mann in einer schlichten Tunika, der eine gehörnte Ziege über den Schultern trägt. Symmetrisch angeordnet flankieren ihn weitere Ziegenpaare. Die Darstellung folgt dem römischen Stil.