Experte warnt vor Weihnachten von Ratenkäufen ab

In den Wochen vor Weihnachten lockt der Handel mit einer Fülle an Angeboten – und so auch für die Finanzierung der Geschenke. Doch es ist Vorsicht geboten. Ratengeschäfte laufen oft über drei Jahre – das bedeutet, dass man für das heurige Weihnachten auch noch im nächsten und übernächsten Jahr bezahlt. (Bild: Alexander Schwab)