Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hochphase des Konsums

Experte warnt vor Weihnachten von Ratenkäufen ab

Wirtschaft
19.12.2025 10:35
In den Wochen vor Weihnachten lockt der Handel mit einer Fülle an Angeboten – und so auch für ...
In den Wochen vor Weihnachten lockt der Handel mit einer Fülle an Angeboten – und so auch für die Finanzierung der Geschenke. Doch es ist Vorsicht geboten. Ratengeschäfte laufen oft über drei Jahre – das bedeutet, dass man für das heurige Weihnachten auch noch im nächsten und übernächsten Jahr bezahlt.(Bild: Alexander Schwab)

Kurz vor Weihnachten steigt der Konsum – und damit auch das Risiko, sich zu verschulden. Viele Menschen greifen für Geschenke in Zeiten hoher Inflation noch tiefer ins Geldbörsel, als sie es sich leisten können. 

0 Kommentare

„Weihnachten ist eine Hochphase des Konsums, daher ist es natürlich eine Schuldenfalle“, so Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB. Er warnt vor Schulden für Geschenke – „egal ob Ratenkauf oder Ausborgen“.

„Es ist gesellschaftlich so, dass man sich sehr viel über Geschenke definiert. Konsum hat einfach einen gewissen Stellenwert und eine Wichtigkeit vor allem zu Weihnachten“, so der Experte. Viele Menschen könnten diesem Konsumdruck auch in Zeiten hoher Inflation „einfach nicht widerstehen“.

Zitat Icon

Viele Menschen haben Schuldenprobleme, aber viele können sich nicht einmal einen Privatkonkurs leisten.

Clemens Mitterlehner

Vor allem Kinder sollen reich beschenkt werden – das kann oft nur über Ratenzahlung und Kreditgeschäfte finanziert werden. Dies sei ein „Teufelskreis“. Als Hauptgrund für die Überschuldung nennt Mitterlehner Arbeitslosigkeit und Einkommensverminderung. 

Vor allem für tolle Geschenke für den Nachwuchs greifen Eltern oft sehr tief ins Geldbörserl.
Vor allem für tolle Geschenke für den Nachwuchs greifen Eltern oft sehr tief ins Geldbörserl.(Bild: Sepp Pail)

Durchschnittliche Schuldenhöhe: 60.000 Euro
Seit etwa 2022 sind die Anfragen bei den staatlich anerkannten Schuldenberatungen auf hohem Niveau. Die durchschnittliche Schuldenhöhe in den Beratungen beträgt laut Mitterlehner rund 60.000 Euro – wobei das nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist, sondern nur die Menschen, die auch zur Beratung kommen, umfasst. 

Hier finden Sie Hilfe

  • Zeit, sich an eine Schuldenberatungsstelle zu wenden, ist laut Experte, wenn „das Konto ständig im Minus ist, wenn Lohnexekutionen da sind, wenn eine Miete offenbleibt, kein Geld für Lebensmittel am Ende des Monats übrig bleibt“. 
  • Beratungsstellen in Österreich finden Sie HIER. Staatlich anerkannte Schuldenberatungsstellen sind für Klienten kostenlos.

Wie es sein kann, dass jemand so hohe Schulden anhäuft? Rund zwei Drittel dieser Schulden bestünden „sehr oft aus Zinsen, Inkasso, Gerichts- und Anwaltskosten“. Laut einer Studie würden sich Schulden, die man nicht bezahlt, binnen acht Jahren verdreifachen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Weihnachten
InflationKinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
149.334 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.401 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
97.050 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Wirtschaft
Inflation sinkt 2026
Wachstumsprognose lässt leichte Hoffnung aufkeimen
Jedes 5. Lokal offen
Frohes Fest beim Wirten in Wien immer beliebter
Hochphase des Konsums
Experte warnt vor Weihnachten von Ratenkäufen ab
„Krone“-Kommentar
Milliarden-Deals in aller Stille?
Markt gesättigt
Weinanbaufläche in der Steiermark wird eingefroren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf