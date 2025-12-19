Vorteilswelt
Schock vor Festtagen

Mette-Marit braucht eine Lungentransplantation!

Royals
19.12.2025 10:34
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht eine neue Lunge
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht eine neue Lunge(Bild: Viennareport)

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte der norwegische Hof am Freitag mit. 

Demnach habe sich der Zustand der Kronprinzessin aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit in den vergangenen Monaten so sehr verschlechtert, dass die Operation der nächste notwendige Schritt sei. Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt werde, stehe noch nicht fest, sagte ihr Arzt Are Martin Holm.

Zustand verschlechtert
„Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können“, sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.

Mette-Marit nahm Anfang Dezember mit ihrem Mann Kronprinz Haakon und ihrer Tochter Ingrid ...
Mette-Marit nahm Anfang Dezember mit ihrem Mann Kronprinz Haakon und ihrer Tochter Ingrid Alexandra an der Nobelpreisverleihung teil.(Bild: EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL)

 „Viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann“
Sie erklärte im Format „Året med kongefamilien“ („Das Jahr mit der Königsfamilie“), dass sie einen Großteil des vergangenen Halbjahres in Jessheim sowie im Rikshospitalet verbracht habe, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen. „Im Herbst haben wir zudem mehrere Gespräche über eine mögliche Lungentransplantation geführt“, so Mette-Marit.

In Jessheim absolvierte die Kronprinzessin eine einmonatige Lungenrehabilitation. Offen und ehrlich räumt sie ein, dass es für sie neu und mental herausfordernd gewesen sei, sich diesem Schritt anzunähern: „Es war ein langer Prozess, mich gedanklich darauf vorzubereiten.“ Bereits der Gedanke an eine solche Operation sei „sehr belastend“, da der Eingriff mit erheblichen Risiken verbunden sei.  „Die Entwicklung ist schneller vorangeschritten, als sowohl ich als auch die Ärzte gehofft hatten. Der größte Unterschied für mich ist eigentlich, dass ich die Dinge, die ich früher geschafft habe, nicht mehr schaffe. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann.“

„Das Leben kann ziemlich brutal sein“
Ihr Mann, Kronprinz Haakon (52), der während des Fernsehinterviews neben ihr saß, sagte: „Wenn wir still sitzen, scheint es, als ginge es ihr gut. Aber wir sehen ja, dass sie schwerer Luft bekommt.“ Diejenigen, die Mette-Marit nahestünden, merkten deutlich, dass sie weniger Energie habe und es ihr öfter schlecht gehe, sagte der norwegische Thronfolger. Das könne manchmal sehr plötzlich kommen.

„Manchmal sind wir traurig, ab und zu genießen wir aber auch das Leben. Man muss sich anpassen und gute Lösungen finden. Das Leben kann ziemlich brutal sein.“

Mitglieder der norwegischen Königsfamilie – Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon, König ...
Mitglieder der norwegischen Königsfamilie – Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon, König Harald V., Königin Sonja und Prinzessin Ingrid Alexandra – posieren gemeinsam mit Ana Corina Sosa, der Tochter der venezolanischen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado, vor der Verleihung des Friedensnobelpreises 2025 im Rathaus von Oslo.(Bild: AFP/HEIKO JUNGE)

Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden – sie selbst hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen.

Lungenfibrose kann tödlich enden
Mette-Marits Arzt und Leiter der Lungenklinik am Osloer Rikshospitalet, Are Martin Holm, sagte zu NRK: „Die Krankheit ist heute so schwerwiegend, dass wir beginnen, uns darauf vorzubereiten, wie wir weitere Verschlechterungen handhaben können. Das Einzige, das dann noch hilft, ist eine Transplantation.“

Laut Holm werde Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation kommen, wenn ihre Lebenserwartung begrenzt sei. „Denn eine Transplantation macht man, um Leben zu retten“, so der Arzt. An dem Punkt sei die Kronprinzessin noch nicht angelangt. Es handle sich jedoch um eine tödliche Krankheit und man müsse auf diesen nächsten Schritt vorbereitet sein, sagte Holm.

Sohn Anfang 2026 vor Gericht
Das norwegische Kronprinzenpaar hat zusammen zwei Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (20). Außerdem hat Mette-Marit aus einer früheren Beziehung den Sohn Marius Borg Høiby (28), der ab Februar unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und Körperverletzung vor Gericht steht.

Der Prozess findet vom 3. Februar bis 13. März statt. Dem 28-Jährigen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Er war am 18. August wegen vierfacher Vergewaltigung und 28 weiterer Straftaten angeklagt worden, bei denen es vor allem um Misshandlung von Ex-Freundinnen ging.

Der 28-Jährige räumte zudem ein, unter „psychischen Problemen“ zu leiden und seit langem Suchtprobleme zu haben. Der Skandal versetzte der norwegischen Monarchie einen schweren Schlag.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
