Mette-Marit braucht eine Lungentransplantation!

In Jessheim absolvierte die Kronprinzessin eine einmonatige Lungenrehabilitation. Offen und ehrlich räumt sie ein, dass es für sie neu und mental herausfordernd gewesen sei, sich diesem Schritt anzunähern: „Es war ein langer Prozess, mich gedanklich darauf vorzubereiten.“ Bereits der Gedanke an eine solche Operation sei „sehr belastend“, da der Eingriff mit erheblichen Risiken verbunden sei. „Die Entwicklung ist schneller vorangeschritten, als sowohl ich als auch die Ärzte gehofft hatten. Der größte Unterschied für mich ist eigentlich, dass ich die Dinge, die ich früher geschafft habe, nicht mehr schaffe. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann.“