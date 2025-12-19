Mette-Marit braucht eine Lungentransplantation!

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte der norwegische Hof am Freitag mit.
Demnach habe sich der Zustand der Kronprinzessin aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit in den vergangenen Monaten so sehr verschlechtert, dass die Operation der nächste notwendige Schritt sei. Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt werde, stehe noch nicht fest, sagte ihr Arzt Are Martin Holm.
Zustand verschlechtert
„Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können“, sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.
„Viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann“
Sie erklärte im Format „Året med kongefamilien“ („Das Jahr mit der Königsfamilie“), dass sie einen Großteil des vergangenen Halbjahres in Jessheim sowie im Rikshospitalet verbracht habe, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen. „Im Herbst haben wir zudem mehrere Gespräche über eine mögliche Lungentransplantation geführt“, so Mette-Marit.
In Jessheim absolvierte die Kronprinzessin eine einmonatige Lungenrehabilitation. Offen und ehrlich räumt sie ein, dass es für sie neu und mental herausfordernd gewesen sei, sich diesem Schritt anzunähern: „Es war ein langer Prozess, mich gedanklich darauf vorzubereiten.“ Bereits der Gedanke an eine solche Operation sei „sehr belastend“, da der Eingriff mit erheblichen Risiken verbunden sei. „Die Entwicklung ist schneller vorangeschritten, als sowohl ich als auch die Ärzte gehofft hatten. Der größte Unterschied für mich ist eigentlich, dass ich die Dinge, die ich früher geschafft habe, nicht mehr schaffe. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann.“
„Das Leben kann ziemlich brutal sein“
Ihr Mann, Kronprinz Haakon (52), der während des Fernsehinterviews neben ihr saß, sagte: „Wenn wir still sitzen, scheint es, als ginge es ihr gut. Aber wir sehen ja, dass sie schwerer Luft bekommt.“ Diejenigen, die Mette-Marit nahestünden, merkten deutlich, dass sie weniger Energie habe und es ihr öfter schlecht gehe, sagte der norwegische Thronfolger. Das könne manchmal sehr plötzlich kommen.
„Manchmal sind wir traurig, ab und zu genießen wir aber auch das Leben. Man muss sich anpassen und gute Lösungen finden. Das Leben kann ziemlich brutal sein.“
Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden – sie selbst hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen.
Lungenfibrose kann tödlich enden
Mette-Marits Arzt und Leiter der Lungenklinik am Osloer Rikshospitalet, Are Martin Holm, sagte zu NRK: „Die Krankheit ist heute so schwerwiegend, dass wir beginnen, uns darauf vorzubereiten, wie wir weitere Verschlechterungen handhaben können. Das Einzige, das dann noch hilft, ist eine Transplantation.“
Laut Holm werde Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation kommen, wenn ihre Lebenserwartung begrenzt sei. „Denn eine Transplantation macht man, um Leben zu retten“, so der Arzt. An dem Punkt sei die Kronprinzessin noch nicht angelangt. Es handle sich jedoch um eine tödliche Krankheit und man müsse auf diesen nächsten Schritt vorbereitet sein, sagte Holm.
Sohn Anfang 2026 vor Gericht
Das norwegische Kronprinzenpaar hat zusammen zwei Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (20). Außerdem hat Mette-Marit aus einer früheren Beziehung den Sohn Marius Borg Høiby (28), der ab Februar unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und Körperverletzung vor Gericht steht.
Der Prozess findet vom 3. Februar bis 13. März statt. Dem 28-Jährigen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Er war am 18. August wegen vierfacher Vergewaltigung und 28 weiterer Straftaten angeklagt worden, bei denen es vor allem um Misshandlung von Ex-Freundinnen ging.
Der 28-Jährige räumte zudem ein, unter „psychischen Problemen“ zu leiden und seit langem Suchtprobleme zu haben. Der Skandal versetzte der norwegischen Monarchie einen schweren Schlag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.