Russisches Kriegsschiff ankert vor deutscher Insel

Noch mehr Schiffe in der Region

Die „Aleksandr Shabalin“ soll nicht das einzige russische Kriegsschiff sein, dass vor Fehmarn unterwegs ist. Seit einigen Wochen taucht dort auch immer wieder der Zerstörer „Vize-Admiral Kulakov“ auf. „Man zeigt dort mit so einem großen Schiff einfach eine Präsenz in der Nähe der Seewege, die auch von Tankern genutzt werden“, erklärte Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel den „Kieler Nachrichten“.