Tirol bremst im Winter wieder Stauflüchtlinge aus

Konkret gelten die Fahrverbote an den Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr auf ausgewählten Straßen in den Bezirken Kufstein, Reutte, Imst und Schwaz. Aufgrund der Bauarbeiten auf der Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) gibt es auch Fahrverbote im Großraum Innsbruck sowie im Wipptal. Hier gelten die Fahrverbote im Zeitraum 27. Dezember bis 1. März. Zudem werden an neuralgischen Punkten Dosierampeln eingesetzt.