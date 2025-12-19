180 Coups! Polizei schnappt Serieneinbrecher

Großer Ermittlungserfolg für die Polizei: Beamte konnten einen 50-jährigen Bosnier festnehmen, der in den vergangenen 13 Jahren österreichweit 180 Einbrüche begangen haben soll. Der Gesamtschaden: 760.000 Euro!
Anfang März 2012 hatte der heute 50-jährige Mann zum ersten Mal zugeschlagen. Mehr als ein Jahrzehnt lang wurden immer wieder DNA-Spuren sichergestellt, die demselben, damals noch unbekannten Täter zugeordnet werden konnten. Doch es gelang ihm immer wieder unerkannt die Flucht.
Ein „Lieblingsbezirk“
Der Kriminelle war vorwiegend in Firmen- und Bürogebäude in Niederösterreich, Wien, dem Burgenland, Oberösterreich und Vorarlberg eingestiegen. Am liebsten schlug der Bosnier im niederösterreichischen Bezirk Mödling zu – alleine 83 Einbrüche gingen dort auf sein Konto.
Wie sollte es anders sein, wurde der Serieneinbrecher auf frischer Tat ertappt. Er hatte sich in Wiener Neudorf in eine Firma Zugang verschafft, wo nach umfangreicher Ermittlungsarbeit jedoch die Handschellen für ihn klickten.
200.000 Euro Beute
In seiner mehr als einem Jahrzehnt andauernden kriminellen Laufbahn hatte der Bosnier einen Gesamtschaden von rund 760.000 Euro verursacht. Der Wert der Beute beträgt rund 200.000 Euro. Bei der Einvernahme verweigerte er die Aussage. Er sitzt nun in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.
