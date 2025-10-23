Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltmuseum Wien

Farbenfroh & nachhaltig: Mexikos gelebtes Welterbe

Kultur
23.10.2025 14:52
Gefärbt, gewebt und geknüpft: Die traditionellen Huipils werden in Mexiko zu religiösen Anlässen ...
Gefärbt, gewebt und geknüpft: Die traditionellen Huipils werden in Mexiko zu religiösen Anlässen getragen.(Bild: Weltmuseum Wien/Daniel Sostaric)

Mit der Ausstellung „Die Farben der Erde“ zeigt das Weltmuseum Wien  Textilkunst aus Mexiko. Neben Webe- und Färbetechniken aus Naturfarben sind bis Ende April filigrane Stoffe und prachtvolle zeremonielle Huipils zu sehen.

0 Kommentare

Es ist ihm eigentlich weniger um die textilen Kunstwerke selbst gegangen. Carlos Barrera Reyes wollte einfangen, was während der Entstehung der traditionellen Stoffe und Muster seiner Heimat passiert – Gespräche, Weitergabe von Wissen, gemeinsam lachen und streiten.

Für die Schau „Die Farben der Erde“ hat der aus Mexiko-Stadt stammende Künstler und Kurator über Jahre indigene Weberinnen begleitet, ihre Arbeit dokumentiert und sie in liebevollen Videos porträtiert. Auf der Galerie zeigt das Weltmuseum jetzt die Ergebnisse seiner Arbeit.

Einblicke in die Entstehung der traditionellen Muster und Stoffe.
Einblicke in die Entstehung der traditionellen Muster und Stoffe.(Bild: Weltmuseum Wien/Daniel Sostaric)
Auch die Färbetechniken werden beleuchtet und erklärt.
Auch die Färbetechniken werden beleuchtet und erklärt.(Bild: Weltmuseum Wien/Daniel Sostaric)
Hinter den Stoffen stecken Biografien, Beziehungen und viele nicht erzählte Geschichten
Hinter den Stoffen stecken Biografien, Beziehungen und viele nicht erzählte Geschichten(Bild: Weltmuseum Wien/Carlos Barrera Reyes)
Lesen Sie auch:
Michaelina Wautier: „Zwei Mädchen als hl. Agnes und hl. Dorothea“, gemalt um 1655 (Ausschnitt) 
Barock im KHM
Die späte Wiederentdeckung der Michaelina Wautier
30.09.2025
Langmatt im Belvedere
Wenn Monet, Renoir und Cézanne Mitbewohner sind
25.09.2025
André Heller
Ein neues Wunderland am alten Donaustrand
30.09.2025

Natürliche Farbstoffe statt Chemie
Farbprächtige Stoffbahnen durchziehen den ersten Raum, den zweiten schmücken kunstvoll verzierte zeremonielle Huipils, die in ihrer filigranen Pracht an Priestergewänder erinnern. Die Herstellung der Huipils beginnt mit der Auswahl und Färbung der Fäden. Das geschieht traditionell mit Farbstoffen aus Pflanzen, Mineralien und Insekten aus dem unmittelbaren Umfeld der Weberinnen und Weber.

Das Wissen ist im 20. Jahrhundert zunehmend verdrängt worden, billige industriell gefärbte Garne begannen Einzug zu halten. Reyes setzt sich in seinen Arbeiten intensiv mit Materialien auseinander, in Workshops mit indigenen Communitys wurde auf alte Praktiken zurückgegriffen und neue Methoden entwickelt.

Dazu gibt es in der kleinen, feinen Ausstellung Einblicke in die Webe- und Färbetechniken mit Naturfarben – etwa aus Indigobrocken oder getrockneten Schildläusen. Und die Erkenntnis, dass das Projekt dazu beigetragen hat, verloren geglaubte Muster zu beleben und zu bewahren.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
201.461 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
191.986 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
181.012 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Kultur
Weltmuseum Wien
Farbenfroh & nachhaltig: Mexikos gelebtes Welterbe
Grazer esc
Die ganze Welt fliegt uns aktuell um die Ohren
„Krone“-Interview
Sabaton: „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen“
Herbert Föttinger
„Das ist die anstrengendste Rolle meines Lebens“
Musikverein
Igor Levit und der Herzschlag der Meisterwerke
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf