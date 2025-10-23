Farbenfroh & nachhaltig: Mexikos gelebtes Welterbe

Natürliche Farbstoffe statt Chemie

Farbprächtige Stoffbahnen durchziehen den ersten Raum, den zweiten schmücken kunstvoll verzierte zeremonielle Huipils, die in ihrer filigranen Pracht an Priestergewänder erinnern. Die Herstellung der Huipils beginnt mit der Auswahl und Färbung der Fäden. Das geschieht traditionell mit Farbstoffen aus Pflanzen, Mineralien und Insekten aus dem unmittelbaren Umfeld der Weberinnen und Weber.