Wenn Monet, Renoir und Cézanne Mitbewohner sind

Mit „Cézanne, Monet, Renoir“ gastieren bis Februar Gemälde aus dem Museum Langmatt im Unteren Belvedere. Die Sammlung französischer Impressionisten enthält hochkarätige Namen und gibt einen persönlichen Einblick in das Leben eines leidenschaftlichen Sammlerpaares.
Jenny und Sidney Brown sammelten Kunst. Ihre große Leidenschaft galt den französischen Impressionisten. Lebendige Momentaufnahmen, flüchtige Lichtstimmungen, oft mit skizzenhafter Pinselführung gemalt. Angefangen hat alles mit einem Cézanne-Stillleben, in das sich das Schweizer Paar 1908 in Paris verliebt hat. Doch die Browns kauften Gemälde nicht als Wertanlage oder aus Prestigegründen. Das Industrieellenpaar erwarb Kunst, mit der es leben wollte, das es um sich haben wollte in der Villa Langmatt bei Zürich.
Von der Privatsammlung zum Museum
Lange war die Privatsammlung der Öffentlichkeit nicht zugänglich, noch heute gilt sie als Geheimtipp. Mittlerweile ist die Langmatt ein Museum. Während es renoviert wird, dürfen die Bilder reisen. Noch bis Februar sind sie in der Orangerie im Unteren Belvedere zu sehen.
Dass die Browns Kunst für den intimen Rahmen der eigenen vier Wände kauften, sieht man der Sammlung an. Denn obwohl sie klingende Namen schmücken, ist sie doch ein sehr privater Einblick in das Leben der kunstaffinen Familie. Die Gemälde sind mittel- bis kleinformatig, alle thronen sie in schweren verzierten Goldrahmen.
Feine Licht- und Schattenspiele
Da sind die feinen Lichtspiele der Strand- und Wasserszenen von Eugène Boudin, die mystischen „Eisschollen im Dämmerlicht“ von Claude Monet. Die malerischen Wiesen- und Gartenbilder von Camille Pissarro, Stillleben von Paul Cézanne und Paul Gauguin.
Und dann ist da ganz viel Pierre-Auguste Renoir. Ein Drittel der 66 Gemälde stammt von ihm und zeigt seine ganze stilistische Bandbreite. Der schnelle Pinselstrich im idyllischen „Boot“, die üppige Schwere in den Blüten der Blumenbildern, das Schwerelose in den Miniatur-Porträts und Akten, wo sich die weichgezeichneten Figuren aufzulösen scheinen in pastellfarbenen Hintergründen.
Seltene Einblicke in ein Leben mit Kunst
„Cézanne, Monet, Renoir“ ist zwar kein Wiedersehen mit impressionistischen Ikonen. Aber die Schau lädt dazu ein, Facetten und Nuancen dieser Epoche zu erkunden. Sie zeichnet mit der Salon-Architektur, mit Notizen, Briefen und Verträgen nach, wie es sich anfühlt, Monet, Cézanne und Renoir als Mitbewohner zu haben. Vor allem aber zeigt die so manches Kleinod, das nach der Renovierung der Langmatt wohl nicht so bald wieder auf Reisen gehen wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.