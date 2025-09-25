Wenn Monet, Renoir und Cézanne Mitbewohner sind

Seltene Einblicke in ein Leben mit Kunst

„Cézanne, Monet, Renoir“ ist zwar kein Wiedersehen mit impressionistischen Ikonen. Aber die Schau lädt dazu ein, Facetten und Nuancen dieser Epoche zu erkunden. Sie zeichnet mit der Salon-Architektur, mit Notizen, Briefen und Verträgen nach, wie es sich anfühlt, Monet, Cézanne und Renoir als Mitbewohner zu haben. Vor allem aber zeigt die so manches Kleinod, das nach der Renovierung der Langmatt wohl nicht so bald wieder auf Reisen gehen wird.